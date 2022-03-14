В Минобороны Украины заявили о больших кадровых проблемах оккупационных войск РФ

С начала войны оккупанты потери более 12 тыс. человек личного состава Фото: depositphotos.com

"На востоке очередная партия так называемых потерявшихся на учениях прошла, если можно так сказать, денацификацию на территории Донецкой области", – рассказал полковник.

По словам Матюхина, украинские военные изъяли документы, принадлежащие военным:

21-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии Центрального военного округа РФ;

136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии Южного военного округа;

федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия воинской части 21222 города Пенза.

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"Присутствие последних в первых рядах атакующей пехоты российских военных сил говорит о том, что оккупанты имеют большие кадровые проблемы", – отметил он.

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