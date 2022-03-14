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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны Украины заявили о больших кадровых проблемах оккупационных войск РФ

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С начала войны оккупанты потери более 12 тыс. человек личного состава
С начала войны оккупанты потери более 12 тыс. человек личного состава
Фото: depositphotos.com

В первых рядах атакующей пехоты армии России обнаружились сотрудники управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия. Это может свидетельствовать о больших кадровых проблемах оккупантов, заявил офицер Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины полковник Леонид Матюхин. Его брифинг транслировал YouTube-канал МВД Украины.

"На востоке очередная партия так называемых потерявшихся на учениях прошла, если можно так сказать, денацификацию на территории Донецкой области", – рассказал полковник.

По словам Матюхина, украинские военные изъяли документы, принадлежащие военным:

  • 21-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии Центрального военного округа РФ;
  • 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии Южного военного округа;
  • федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия воинской части 21222 города Пенза.

"Присутствие последних в первых рядах атакующей пехоты российских военных сил говорит о том, что оккупанты имеют большие кадровые проблемы", – отметил он.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

По состоянию на 14 марта потери российских оккупантов составили более 12 тыс. человек. Также уничтожено 389 танков, 1249 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских систем, 64 реактивные системы залпового огня, 34 средства ПВО, 77 самолетов, 90 вертолетов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Министерство обороны Украины, Леонид Матюхин, война России против Украины, российские оккупанты
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