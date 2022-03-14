В Минобороны Украины заявили о больших кадровых проблемах оккупационных войск РФ

"На востоке очередная партия так называемых потерявшихся на учениях прошла, если можно так сказать, денацификацию на территории Донецкой области", – рассказал полковник.
По словам Матюхина, украинские военные изъяли документы, принадлежащие военным:
"Присутствие последних в первых рядах атакующей пехоты российских военных сил говорит о том, что оккупанты имеют большие кадровые проблемы", – отметил он.
Война России против Украины. Главное
По состоянию на 14 марта потери российских оккупантов составили более 12 тыс. человек. Также уничтожено 389 танков, 1249 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских систем, 64 реактивные системы залпового огня, 34 средства ПВО, 77 самолетов, 90 вертолетов.