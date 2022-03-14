ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре врага – Минобороны Украины

ВСУ уничтожили уже почти 400 танков оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре, полевым базам и складам с целью нарушения системы логистической системы врага на временно занятых оккупантами территориях Украины", – подчеркнул Матюхин.

Он добавил, что за предыдущие сутки Воздушные силы ВСУ подбили четыре самолета, а также три вертолета и беспилотника (их типы уточняются).

По словам Матюхина, оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имеют. Их основные усилия сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах.

"Вновь фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники", – отметил офицер.

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