ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре врага – Минобороны Украины

"ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре, полевым базам и складам с целью нарушения системы логистической системы врага на временно занятых оккупантами территориях Украины", – подчеркнул Матюхин.
Он добавил, что за предыдущие сутки Воздушные силы ВСУ подбили четыре самолета, а также три вертолета и беспилотника (их типы уточняются).
По словам Матюхина, оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имеют. Их основные усилия сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах.
"Вновь фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники", – отметил офицер.
Война России против Украины. Главное
По состоянию на 14 марта потери российских оккупантов составили более 12 тыс. человек. Также уничтожено 389 танков, 1249 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских систем, 64 реактивные системы залпового огня, 34 средства ПВО, 77 самолетов, 90 вертолетов.