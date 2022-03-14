Российские оккупанты снова повредили ЛЭП к захваченной ЧАЭС

ЧАЭС является "важным объектом, который не может оставаться без надежного энергоснабжения", отметили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

"Вчера, 13 марта, ремонтная бригада "Укрэнерго" отремонтировала высоковольтную линию электропередачи, питающую Чернобыльскую АЭС и Славутич. В 19.07 линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и Славутича. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию, – говорится в сообщении. – Ремонтная бригада НЭК "Укрэнерго" вынуждена снова ехать на оккупированную территорию близ Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение".

В компании отметили, что ЧАЭС является "важным объектом, который не может оставаться без надежного энергоснабжения", а от линии, питающей ЧАЭС, зависит электроснабжение жителей Славутича.

"Поэтому беспрепятственный и быстрый допуск ремонтных бригад "Укрэнерго" к этой линии для проведения осмотров и ремонтов крайне важен не только для украинских потребителей, но и для Европы в целом. Это поможет избежать повторной катастрофы на Чернобыльской АЭС и сохранить жизнь и здоровье людей, которые могут стать ее жертвами", – подчеркнули в НЭК.

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