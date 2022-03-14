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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты снова повредили ЛЭП к захваченной ЧАЭС

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ЧАЭС является "важным объектом, который не может оставаться без надежного энергоснабжения", отметили в "Укрэнерго"
ЧАЭС является "важным объектом, который не может оставаться без надежного энергоснабжения", отметили в "Укрэнерго"
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты снова повредили высоковольтную линию, которая питает Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) и город Славутич. Об этом 14 марта в Facebook сообщили в Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго".

"Вчера, 13 марта, ремонтная бригада "Укрэнерго" отремонтировала высоковольтную линию электропередачи, питающую Чернобыльскую АЭС и Славутич. В 19.07 линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и Славутича. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию, – говорится в сообщении. – Ремонтная бригада НЭК "Укрэнерго" вынуждена снова ехать на оккупированную территорию близ Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение".

В компании отметили, что ЧАЭС является "важным объектом, который не может оставаться без надежного энергоснабжения", а от линии, питающей ЧАЭС, зависит электроснабжение жителей Славутича.

"Поэтому беспрепятственный и быстрый допуск ремонтных бригад "Укрэнерго" к этой линии для проведения осмотров и ремонтов крайне важен не только для украинских потребителей, но и для Европы в целом. Это поможет избежать повторной катастрофы на Чернобыльской АЭС и сохранить жизнь и здоровье людей, которые могут стать ее жертвами", – подчеркнули в НЭК.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/330497645785734

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения в Украину, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персонал. Оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.

На станции, когда ее захватили российские войска, находилось более 200 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти призывают МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции. 13 марта в МАГАТЭ заявили, что работники ЧАЭС больше не производят ремонт и техническое обслуживание оборудования на атомной электростанции из-за "физической и психологической усталости".

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

13 марта энергоснабжение Чернобыльской АЭС было восстановлено благодаря усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго".

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