Сотрудники ЧАЭС прекращают ремонт и техническое обслуживание из-за "физической и психологической усталости" – МАГАТЭ

"Сегодня украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что персонал ЧАЭС больше не выполняет ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью, частично из-за физической и психологической усталости после почти трех недель непрерывной работы", – говорится в сообщении.
Также в заявлении отмечается, что 211 сотрудников персонала и охраны объекта, захваченного оккупантами, до сих пор не могут покинуть объект, в связи с чем регулятор "выражает беспокойство".
В МАГАТЭ добавили, что не имеют прямой связи с персоналом, но получают информацию от руководства АЭС.
Генеральный директор Мариано Гросси предложил концепцию, которая позволит МАГАТЭ оказывать техническую и другую помощь для безопасной эксплуатации всех ядерных объектов Украины, которую обсуждал на прошлой неделе с министрами иностранных дел Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым, сообщается в заявлении.
"Мы не можем позволить себе терять больше времени. МАГАТЭ готово действовать немедленно, основываясь на предложенной нами концепции, требующей согласия сторон конфликта, прежде чем она может быть реализована. Мы можем оказывать помощь украинским ядерным объектам только после ее подписания. Я делаю все возможное, чтобы это произошло очень быстро", – сказал Гросси.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в заложники персонал. Оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.
На станции, когда ее захватили российские войска, находилось более 200 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти призывают МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
13 марта энергоснабжение Чернобыльской АЭС было восстановлено благодаря усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго".