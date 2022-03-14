Сотрудники ЧАЭС прекращают ремонт и техническое обслуживание из-за "физической и психологической усталости" – МАГАТЭ

Регулятор "выражает беспокойство" в связи с тем, что 211 сотрудников персонала и охраны объекта, захваченного российскими оккупантами, до сих пор не могут покинуть объект Фото: ЕРА

"Сегодня украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что персонал ЧАЭС больше не выполняет ремонт и техническое обслуживание оборудования, связанного с безопасностью, частично из-за физической и психологической усталости после почти трех недель непрерывной работы", – говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что 211 сотрудников персонала и охраны объекта, захваченного оккупантами, до сих пор не могут покинуть объект, в связи с чем регулятор "выражает беспокойство".

В МАГАТЭ добавили, что не имеют прямой связи с персоналом, но получают информацию от руководства АЭС.

Генеральный директор Мариано Гросси предложил концепцию, которая позволит МАГАТЭ оказывать техническую и другую помощь для безопасной эксплуатации всех ядерных объектов Украины, которую обсуждал на прошлой неделе с министрами иностранных дел Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым, сообщается в заявлении.

"Мы не можем позволить себе терять больше времени. МАГАТЭ готово действовать немедленно, основываясь на предложенной нами концепции, требующей согласия сторон конфликта, прежде чем она может быть реализована. Мы можем оказывать помощь украинским ядерным объектам только после ее подписания. Я делаю все возможное, чтобы это произошло очень быстро", – сказал Гросси.

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