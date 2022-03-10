В "Укрэнерго" ответили Лукашенко, желающему послать своих "специалистов" для возобновления энергоснабжения на ЧАЭС

"Укрэнерго" не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтной линии, питавших Чернобыльскую АЭС", – говорится в сообщении.
В компании назвали все сообщения российских и белорусских СМИ о возобновлении энергоснабжения ЧАЭС со стороны Беларуси "провокацией, направленной на обострение ситуации".
"Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчера ждут согласия выехать на ремонт. У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и восстановить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрелы и дайте допуск нашим ремонтным бригадам!" – заявили в "Укрэнерго".
Война России против Украины. Главное
24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
Со дня захвата ЧАЭС на станции не было пересменки персонала. Родственница одного из взятых в заложники сотрудников станции рассказала, что на ЧАЭС сейчас находятся 95 работников. Они спят поочередно (по три часа), а на самой станции заканчивается еда.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
10 марта Лукашенко после разговора с президентом России Владимиром Путиным решил отправить своих "специалистов" на ЧАЭС.