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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Укрэнерго" ответили Лукашенко, желающему послать своих "специалистов" для возобновления энергоснабжения на ЧАЭС

В компании назвали сообщения российских и белорусских СМИ о возобновлении энергоснабжения ЧАЭС со стороны Беларуси "провокацией, направленной на обострение ситуации"
В компании назвали сообщения российских и белорусских СМИ о возобновлении энергоснабжения ЧАЭС со стороны Беларуси "провокацией, направленной на обострение ситуации"
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" 10 марта ответили в Facebook Александру Лукашенко, считающему себя президентом Беларуси, на предложение отправить белорусских "специалистов" на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) для возобновления энергоснабжения.

"Укрэнерго" не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтной линии, питавших Чернобыльскую АЭС", – говорится в сообщении.

В компании назвали все сообщения российских и белорусских СМИ о возобновлении энергоснабжения ЧАЭС со стороны Беларуси "провокацией, направленной на обострение ситуации".

"Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчера ждут согласия выехать на ремонт. У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и восстановить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрелы и дайте допуск нашим ремонтным бригадам!" – заявили в "Укрэнерго".

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

Со дня захвата ЧАЭС на станции не было пересменки персонала. Родственница одного из взятых в заложники сотрудников станции рассказала, что на ЧАЭС сейчас находятся 95 работников. Они спят поочередно (по три часа), а на самой станции заканчивается еда.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

10 марта Лукашенко после разговора с президентом России Владимиром Путиным решил отправить своих "специалистов" на ЧАЭС.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, захват, оккупация, Укрэнерго, АЭС, российская агрессия, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, электростанция
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