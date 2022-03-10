В "Укрэнерго" ответили Лукашенко, желающему послать своих "специалистов" для возобновления энергоснабжения на ЧАЭС

В компании назвали сообщения российских и белорусских СМИ о возобновлении энергоснабжения ЧАЭС со стороны Беларуси "провокацией, направленной на обострение ситуации" Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

"Укрэнерго" не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтной линии, питавших Чернобыльскую АЭС", – говорится в сообщении.

В компании назвали все сообщения российских и белорусских СМИ о возобновлении энергоснабжения ЧАЭС со стороны Беларуси "провокацией, направленной на обострение ситуации".

"Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчера ждут согласия выехать на ремонт. У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и восстановить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрелы и дайте допуск нашим ремонтным бригадам!" – заявили в "Укрэнерго".

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