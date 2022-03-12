Украина сообщила МАГАТЭ, что ремонтирует линии электропередач на захваченной оккупантами ЧАЭС

Работы начались вечером 10 марта. Уже удалось отремонтировать одну секцию, но внешнее электроснабжение станции пока отключено, что указывает на наличие повреждений в других местах. Ремонтные работы продолжаются, "несмотря на сложную ситуацию за пределами площадки АЭС", уточнил украинский регулятор.

С 9 марта аварийные дизель-генераторы обеспечивают резервное электроснабжение объекта. На станцию доставили дополнительное топливо для них.

"Тем не менее по-прежнему важно как можно скорее отремонтировать линии электропередач", – подчеркнули в МАГАТЭ.

Украинский регулятор сообщил также, что 10 марта потерял связь с площадкой, поэтому не может предоставить МАГАТЭ информацию о радиологическом мониторинге на объекте, но продолжает оставаться на контакте с высшим руководством станции.