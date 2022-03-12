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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина сообщила МАГАТЭ, что ремонтирует линии электропередач на захваченной оккупантами ЧАЭС

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Спутниковый снимок Чернобыльской АЭС, сделанный компанией Maxar Technologies 10 марта
Спутниковый снимок Чернобыльской АЭС, сделанный компанией Maxar Technologies 10 марта
Фото: EPA

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что технические специалисты приступили к ремонту поврежденных линий электропередач, которые обслуживают захваченную российскими оккупантами Чернобыльскую атомную электростанцию, сказано в заявлении организации от 11 марта.

Работы начались вечером 10 марта. Уже удалось отремонтировать одну секцию, но внешнее электроснабжение станции пока отключено, что указывает на наличие повреждений в других местах. Ремонтные работы продолжаются, "несмотря на сложную ситуацию за пределами площадки АЭС", уточнил украинский регулятор.

С 9 марта аварийные дизель-генераторы обеспечивают резервное электроснабжение объекта. На станцию доставили дополнительное топливо для них.

"Тем не менее по-прежнему важно как можно скорее отремонтировать линии электропередач", – подчеркнули в МАГАТЭ.

Украинский регулятор сообщил также, что 10 марта потерял связь с площадкой, поэтому не может предоставить МАГАТЭ информацию о радиологическом мониторинге на объекте, но продолжает оставаться на контакте с высшим руководством станции.

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персоналПо данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси

25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. Специалисты связали этом с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники.

На станции, когда ее захватили российские войска, находилось примерно 210 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментамУкраинские власти призывают МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции. 

В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период отыскать источник питания, то ситуация будет под контролем", – пояснил глава госпредприятия "Энергоатом" Петр Котин

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: оккупация, Чернобыльская АЭС, агрессия, радиация, АЭС, российская агрессия, ЧАЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, российские оккупанты
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