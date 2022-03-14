Оккупанты обстреляли в Киеве завод "Антонов"

Агентство УНИАН опубликовало в Telegram видео с места обстрела, на заводе начался пожар.
Также сегодня утром в Киеве снаряд попал в жилой дом на Оболони, произошло частичное разрушение лестничной клетки с первого по третий этаж и фасада дома с первого по девятый этаж, возгорание в квартирах на третьем и четвертом этажах. Обнаружено тело одного погибшего, три человека госпитализированы, девятерым лицам помощь оказана на месте. Подразделения ГСЧС спасли 15 человек и эвакуировали 63 человека, поиски продолжаются.
КГГА пишет, что в результате утренних обстрелов столицы оккупантами погибли два человека.
Война России против Украины. Главное
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ 24 февраля осталось около 2 млн жителей.
Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.
11 марта в министерстве обороны Великобритании сообщили со ссылкой на обновленные данные разведки, что российские сухопутные войска продолжают продвигаться ограниченно по территории Украины, однако в ближайшие дни РФ может готовиться к новой атаке на Киев.