Оккупанты обстреляли в Киеве завод "Антонов"

Агентство УНИАН опубликовало в Telegram видео с места обстрела, на заводе начался пожар.

Также сегодня утром в Киеве снаряд попал в жилой дом на Оболони, произошло частичное разрушение лестничной клетки с первого по третий этаж и фасада дома с первого по девятый этаж, возгорание в квартирах на третьем и четвертом этажах. Обнаружено тело одного погибшего, три человека госпитализированы, девятерым лицам помощь оказана на месте. Подразделения ГСЧС спасли 15 человек и эвакуировали 63 человека, поиски продолжаются.

КГГА пишет, что в результате утренних обстрелов столицы оккупантами погибли два человека.

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