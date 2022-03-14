Армия РФ удерживает в лагере в Белгороде своих солдат, отказавшихся воевать с Украиной. С ними проводят дознание – Минобороны Украины

По словам Матюхина, морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования.

"По имеющейся информации, на территории России, в городе Белгород, расположен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся мероприятия досудебного дознания", – рассказал он.

Отдельно полковник подчеркнул, что есть огромное количество военнослужащих РФ, которые не хотят воевать, но они находятся в информационном вакууме. У них нет телефонов, а всю информацию они получают от своих командиров.

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