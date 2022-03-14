Информвойска Украины взламывают сайты РФ и публикуют там данные о жертвах российской армии

При попытке зайти на главную страницу больницы отображаются материалы об обстрелах жилых кварталов городов и сел, из-за которых погибли мирные граждане, среди которых много детей.
Сайт "Харьковский трибунал. Нюрнберг 2022" также показывает свои материалы при просмотре российского туристического сайта для поиска и аренды вилл за границей.
Война России против Украины. Главное
Международная волонтерская команда запустила проект "Нюрнберг 2022" для фиксации преступлений президента России Владимира Путина против мирного населения Украины. Украинцев просят присылать видео- и фотоматериалы. Проект собирает и публикует все ужасы войны. Видео- и фотофакты разрушений и смертей собираются для дальнейшего судебного процесса против Путина.
С 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, в Украине погибли 90 детей и более 100 ранены.