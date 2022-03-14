Информвойска Украины взламывают сайты РФ и публикуют там данные о жертвах российской армии

При попытке зайти на главную страницу больницы отображаются материалы об обстрелах жилых кварталов городов и сел, из-за которых погибли мирные граждане, среди которых много детей.

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Война России против Украины. Главное