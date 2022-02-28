Шойгу, Песков, Соловьев, Басков, Канделаки. Украинские кибервойска обнародовали базу контактов российских чиновников и знаменитостей

Представители кибервойск предлагают звонить российским топ-чиновникам и рассказывать "этим подонкам все, что о них думаете" Фото: depositphotos.com

"Завершаем четвертый героический день нашей украинской отечественной войны еще одной победой. Украинские кибервойска взломали Кремль и вытащили базу контактов российских чиновников. Там телефоны и email. Звоните и пишите этим подонкам все, что о них думаете", – посоветовал он.

Андрусив рассказал, что изначально был создан бот "для удобства выбора" абонемента, но в связи с нагрузкой на бот всю базу выложили в сеть. Она доступна по ссылке, которую обнародовал Андрусив.

В базе, которая занимает 353 страницы, есть топ-чиновники РФ из администрации президента, правительства, госомпаний, бизнесмены, представители шоу-бизнеса, СМИ. В частности, там есть номера министра обороны Сергея Шойгу, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также телеведущей Тины Канделаки и певца Николая Баскова, которые поддержали войну России против Украины.

О создании украинской IT-армии вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал 26 февраля, на второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину. В Telegram-канале IT-армии сегодня ночью обнародовали номер телефона российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Спокойной ночи, падла", – пожелали ему айтишники.

25 февраля, после вторжения России в Украину группа Anonymous призвала всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщила о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России, правительства Чечни и минобороны Беларуси.