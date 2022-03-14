"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли

"Нашли тело нашего Паши Ли. Он помогал детям выбраться из дома во время эвакуации из Ирпеня. Той эвакуации, которую рашисты срывали обстрелами по мирным жителям. Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка, которого нес на руках. Вражеская пуля оборвала его жизнь. Мама Павла не дождется своего единственного сына, которого воспитала настоящим человеком, настоящим патриотом и настоящим героем. Герою слава!" – написал Бевзюк.

Война России против Украины. Главное