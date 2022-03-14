"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли

"Нашли тело нашего Паши Ли. Он помогал детям выбраться из дома во время эвакуации из Ирпеня. Той эвакуации, которую рашисты срывали обстрелами по мирным жителям. Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка, которого нес на руках. Вражеская пуля оборвала его жизнь. Мама Павла не дождется своего единственного сына, которого воспитала настоящим человеком, настоящим патриотом и настоящим героем. Герою слава!" – написал Бевзюк.
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О гибели актера Паши Ли стало известно 6 марта. Украинская певица Камалия сообщала, что актер погиб, защищая детей.
11 марта мать актера обратилась к жителям Ирпеня с просьбой сообщить ей о местонахождении ее сына. "Я обращаюсь с огромной умоляющей просьбой к жителям Ирпеня! Может, кто-то нашел или забрал из машины раненого моего сына? Дайте знать", – написала тогда она.