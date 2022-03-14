  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали

Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни Фото: synelnykov_yevgen / Instagram

"Это была жуть. К нам пришли захватчики с автоматами: "Не волнуйтесь, мы пришли с миром". И заходят 20 человек с автоматами, всех садят, переписывают, обыскивают дом. Это не передать", – отметил он.

"Захватчики тебя узнали?" – уточнил у Синельникова ведущий передачи Слава Демин.

"Это жуткая история. Узнали, говорили: "О-о-о, "Орел и решка"! А дай нам автограф". А так как мы завесили все окна, к тому времени они уже были выбиты, мы их темной клеенкой затянули. Мы как бы пытались спрятаться, чтобы дом даже не светился, было темно. Он говорит: "Напиши мне автограф". И я пишу ему автограф, а он подходит ко мне с автоматом, наводит на меня дуло и включает подсветку. Извините, это п...здец. Не дай бог кому-то это пережить", – рассказал Синельников.

Ведущий не исключил, что благодаря тому, что оккупанты его узнали, он и его семья остались в живых.

"Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих людей вокруг просто порасстреливали, потому что они не пускали их в дом", – признался ведущий. – Мы к тому моменту уже понимали, что происходит. Увидели танк, зашли, открыли дверь и все остались живы. Там, где их не пустили, они выбили двери и просто всех расстреляли".

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Видео: Люкс ФМ / YouTube