  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко

"Лично мне она надиктовала несколько сообщений в слезах: "Держитесь", "Я вас умоляю". Но это, конечно, такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб. Ну, низко, низко. Это правда", – сказал он в кадре.
Об эвакуации из города Буча Синельников сообщил 11 марта в Instagram, записав видеообращение.
9 марта Тодоренко, которая не высказывает свою позицию о войне России в Украине, на своей странице в Instagram устроила разбор гардероба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)