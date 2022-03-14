  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко

Синельников вместе с семьей две недели находился в оккупированном войсками РФ городе Буча Фото: synelnykov_yevgen / Instagram

"Лично мне она надиктовала несколько сообщений в слезах: "Держитесь", "Я вас умоляю". Но это, конечно, такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб. Ну, низко, низко. Это правда", – сказал он в кадре.

Об эвакуации из города Буча Синельников сообщил 11 марта в Instagram, записав видеообращение.

9 марта Тодоренко, которая не высказывает свою позицию о войне России в Украине, на своей странице в Instagram устроила разбор гардероба.

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Про сообщения от Тодоренко Синельников рассказывает на тайм-коде 11.03. Видео: Люкс ФМ / YouTube

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