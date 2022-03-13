Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом

Армин ван Бюрен: Я глубоко шокирован и в ужасе от происходящего в Украине насилия Фото: saga_festival / Instagram

На сцене диджей выступал с украинским флагом.

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О своей поддержке Украины ван Бюрен сообщил еще 25 февраля в Instagram.

"Я глубоко шокирован и в ужасе от происходящего в Украине насилия. Мои мысли и молитвы со всеми людьми, которых это коснулось. Заботьтесь друг о друге и оставайтесь сильными", – написал диджей в публикации.

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Все вырученные от продажи билетов деньги ван Бюрен пожертвует на помощь украинскому народу. Кроме того, диджей открыл на своем сайте и в соцетях благотворительный сбор средств с хештегом "танцуй для Украины".

13 марта видео благотворительного концерта ван Бюрена в Бухаресте было опубликовано в Instagram.

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