Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом

На сцене диджей выступал с украинским флагом.
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О своей поддержке Украины ван Бюрен сообщил еще 25 февраля в Instagram.
"Я глубоко шокирован и в ужасе от происходящего в Украине насилия. Мои мысли и молитвы со всеми людьми, которых это коснулось. Заботьтесь друг о друге и оставайтесь сильными", – написал диджей в публикации.
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Все вырученные от продажи билетов деньги ван Бюрен пожертвует на помощь украинскому народу. Кроме того, диджей открыл на своем сайте и в соцетях благотворительный сбор средств с хештегом "танцуй для Украины".
13 марта видео благотворительного концерта ван Бюрена в Бухаресте было опубликовано в Instagram.
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