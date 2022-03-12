"Вам даже нельзя выражать собственное мнение. Так за вас решил ваш президент". Птушкин рассказал россиянам, почему Путин напал на Украину

Свое обращение он начал с воспоминаний о своем родном городе Луганске, который восемь лет назад был оккупирован Россией.

"Луганск – это мой дом, который в 2014 году у меня забрали. У вас когда-нибудь забирали дом? Представьте, что место, где вы ходили в школу, учились в институте, работали, проводили вечеринки, оупен-эйры, где было много всего, что вы любили, за несколько недель перестало быть вашим. Уехали почти все друзья, почти все, кого ты знал. Вместо этого заехали люди на военной технике. После этого любое воспоминание о Луганске, о Донбассе, о его людях вызывало у меня только боль", – заявил он.

Птушкин отметил, что, вынужденно переехав из Луганска в Киев, ни разу не столкнулся с агрессией в свой адрес.

"Как вы знаете, я выходец из Донбасса, говорю и создаю контент на русском языке и с недавних пор живу в центре Киева. И за все эти годы я ни разу не столкнулся с открытой агрессией в свой адрес. За 10 лет жизни в Киеве, это я вам точно скажу, неонацистов гораздо проще видеть на федеральных каналах, чем на улицах столицы Украины", – рассказал блогер.

Птушкин назвал войну России против Украины попыткой диктатора заставить российский народ бояться.

"Не хочу никого пугать, но вам уже нельзя сравнивать, вам даже нельзя выражать собственное мнение. Так за вас решило ваше правительство и ваш президент. А 24 февраля он решил, что и нам так нельзя и отдал приказ бомбить Украину. Что бы вам ни говорили ведущие с экранов телевизоров, эта война для того, чтобы вы боялись. Эта война – для вас. Чтобы вам не с чем было сравнивать. Целое поколение россиян, возможно, больше никогда не вылетит из России. Целое поколение россиян будет расти с клеймом этой войны", – резюмировал он.

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