Владимир Кличко – россиянам: Это вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей наши города и дома! Вас всех называют орками

Кличко: Слова о том, что правительство – это якобы одно, а российские граждане – другое – полный бред и чушь Фото: klitschko / Instagram

"Слова о том, что правительство – это якобы одно, а российские граждане – другое – полный бред и чушь. Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь, в Украине, молчали все восемь лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса, – заявил Кличко. – Ваши солдаты, мужья, дети пришли в Украину, и вы об этом знаете. Вы им звоните и спрашиваете, как они там, на задании".

Кличко подчеркнул, что Украина – свободное государство, которое выбрало демократический и европейский путь развития и не нуждается в "освобождении".

"Это не мы пришли на вашу землю! Это вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей наши города и дома! Вас всех называют орками. Нет сейчас хороших или плохих русских, пока вы молчите, слушая пропаганду сумасшедшего человека", – подчеркнул он.

Резюмируя, Кличко призвал россиян не дрожать от страха, а спасать свою страну, оказавшуюся после нападения на Украину в полной изоляции от цивилизованного мира.

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