"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины

В публикации отмечается, что схема "Дома для Украины" позволит представителям общественности, благотворительных организаций, бизнеса и общественных групп предлагать жилье беженцам, прибывающим в Великобританию, даже если у них нет семейных связей.

"Это действительно шокирующее время – быть европейцем в двух с половиной часах полета от Украины. Это то, что нависло над нами. Нам всем нужно делать больше, чем просто носить значок. Нам нужно делать пожертвования, нам нужно оказывать давление на наших политиков, чтобы они продолжали создавать здесь своего рода убежище для беженцев и убежище для людей, которые пострадали", – цитирует Reuters комментарий Камбербэтча для Sky News на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии в лондонском королевском Альберт-холле.

На церемонию награждения актер пришел со значком с изображением украинского флага на лацкане пиджака.

9 марта Камбербэтч появился на сцене церемонии вручения премии The Cinema Vanguard Award в Калифорнии с украинским флагом в руках и выступил против российского вторжения в Украину.

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