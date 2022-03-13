Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине

"В свете последних событий, последовавших за вторжением России в Украину, SVT объявила, что деньги, собранные для благотворительной организации Radiohjälpen во время голосования в финале Melodifestivalen 2022, будут переданы Украине", – сообщается в публикации.

В финале Melodifestivalen 2022 зрители перечислили в поддержку конкурсантов €550 тыс., и это самая большая сумма, собранная во время голосования с 2003 года. Об этом 13 марта сообщил Telegram-канал "OGAE Ukraine: Новини Євробачення".

Война России против Украины. Главное (обновляется)