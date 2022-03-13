"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине

Доэрти: Эта война затрагивает всех нас и требует, чтобы мы ежедневно демонстрировали, что делает Путин Фото: theshando / Instagram

"Реальность для жителей Украины", – подписала она снимок.

Знаменитость выразила обеспокоенность тем, что люди по всему миру с каждым днем становятся нечувствительными к происходящему в Украине.

"Внимание сосредоточено на другом, но эта война затрагивает всех нас и требует, чтобы мы ежедневно демонстрировали, что делает Путин. Военные преступления. Молитв для народа Украины недостаточно. Мы должны продолжать рассказывать их историю мужества, отваги, силы. Расскажите истории о погибших семьях, разбомбленных больницах, расстрелянных детях… О жизнях, навсегда закончившихся или измененных. Я поддерживаю Украину", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ShannenDoherty (@theshando)

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