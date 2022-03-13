Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину

Шевченко признался, что пытался уговорить своих близких уехать из Украины, но сейчас это невозможно сделать даже при желании Фото: andriyshevchenko / Instagram

По словам Шевченко, его близкие также приняли в своем доме две семьи, которые эвакуировались из города Буча.

Футболист рассказал британским журналистам, что после оккупации российскими войсками этот город и соседние с ним Ирпень и Гостомель были полностью разрушены. Он также вспомнил, как ездил на сборы в Бучу.

Шевченко признался, что пытался уговорить своих близких уехать из Украины, но сейчас это невозможно сделать даже при желании.

Сам Шевченко вместе с семьей проживает в Италии.

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