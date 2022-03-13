  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников

Около 40 украинских артистов поблагодарили украинских медиков за их работу Фото: ЕРА

Организатором концерта выступил соучредитель музыкальной премии YUNA Павел Шилько. Концерт завершается исполнением гимна Украины.

Участие в концерте приняли около 40 артистов, среди которых певцы и ведущие: Monatik; фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, Артем Пивоваров, солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, Екатерина Осадчая, Мария Ефросинина, Потап, Наталья Могилевская, Юрий Горбунов и другие.

К словам благодарности артистов присоединились и подписчики.

"Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои", – написали украинцы.

ВИДЕО

Видео: MEDplus / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)