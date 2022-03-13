Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я старый натворил?" – подписал Нагиев свою публикацию.
В ролике прозвучали слова из песни:
"По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.
Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть.
Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть.
А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой.
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой.
Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать.
Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать".
Видео Нагиева в соцсети посмотрели больше 3,3 млн раз.
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