Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"

Нагиев попрощался с подписчиками под слова песни "Мы воевали сами с собой" Фото: nagiev.universal / Instagram

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я старый натворил?" – подписал Нагиев свою публикацию.

В ролике прозвучали слова из песни:

"По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.

Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть.

Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть.

А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой.

И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой.

Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать.

Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать".

Видео Нагиева в соцсети посмотрели больше 3,3 млн раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)

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