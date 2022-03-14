Моравецкий о санкциях против РФ из-за ее вторжения в Украину: Будем работать до тех пор, пока последний российский солдат не покинет украинскую землю

Санкции против РФ нужно продлить, чтобы война против Украины была как можно дороже для России, отметила Шимоните на совместной пресс-конференции с Моравецким Фото: EPA

Об этом на пресс-конференции 14 марта в Варшаве, по итогам встречи глав правительств "Люблинского треугольника" (Польши, Литвы и Украины), заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии премьера Польши.

"Мы работаем над четвертым пакетом санкций и будем работать до тех пор, пока последний российский солдат не покинет украинскую землю. Ведение бизнеса с [президентом РФ Владимиром] Путиным – это залог. Им нужны не только наши деньги. Они хотят, чтобы Европа зависела от российских ресурсов, и мы не можем этого допустить", – сказал Моравецкий.

По его словам, сегодня в Европе поняли, что деловые отношения по расчету с Россией "были огромной ошибкой".

По мнению премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, санкции против РФ нужно продлить, чтобы война против Украины были как можно дороже для России.

"Только сейчас можно говорить о реальных санкциях, потому что раньше их не было. Санкции будут работать только в долгосрочной перспективе, но мы должны их продлевать, чтобы война против Украины стоила как можно дороже, была как можно дороже", – отметила глава правительства Литвы.

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