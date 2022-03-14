Моравецкий о санкциях против РФ из-за ее вторжения в Украину: Будем работать до тех пор, пока последний российский солдат не покинет украинскую землю

Об этом на пресс-конференции 14 марта в Варшаве, по итогам встречи глав правительств "Люблинского треугольника" (Польши, Литвы и Украины), заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии премьера Польши.
"Мы работаем над четвертым пакетом санкций и будем работать до тех пор, пока последний российский солдат не покинет украинскую землю. Ведение бизнеса с [президентом РФ Владимиром] Путиным – это залог. Им нужны не только наши деньги. Они хотят, чтобы Европа зависела от российских ресурсов, и мы не можем этого допустить", – сказал Моравецкий.
По его словам, сегодня в Европе поняли, что деловые отношения по расчету с Россией "были огромной ошибкой".
По мнению премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, санкции против РФ нужно продлить, чтобы война против Украины были как можно дороже для России.
"Только сейчас можно говорить о реальных санкциях, потому что раньше их не было. Санкции будут работать только в долгосрочной перспективе, но мы должны их продлевать, чтобы война против Украины стоила как можно дороже, была как можно дороже", – отметила глава правительства Литвы.
Война России против Украины. Главное
В течение февраля – марта ЕС вел три пакета санкций против РФ и Беларуси за агрессию против Украины, в том числе запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT.
11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно со странами "Большой семерки" (G7) завершает подготовку четвертого пакета санкций против России из-за ее нападения на Украину. Он коснется предметов роскоши и металлургии.
Санкции против РФ также ввели США, Канада, Австралия, Япония и Великобритания.
11 марта президент США Джон Байден объявил о дополнительных санкциях против РФ. Он рассказал, что США и союзники лишат Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Кроме того, США решили запретить ввозить в Россию доллары, а также наложить ограничения на ряд российских политиков, бизнесменов и членов их семей. Под санкции, в частности, попали жена и взрослые дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (сам он уже находился в санкционном списке).
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.