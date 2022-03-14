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РФ из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов и будет платить долги "недружественным" странам в рублях

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Силуанов заявил, что долги странам, "которые недружественно отнеслись к Российской Федерации", Россия будет отдавать в рублях
Силуанов заявил, что долги странам, "которые недружественно отнеслись к Российской Федерации", Россия будет отдавать в рублях
Фото: EPA

Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них – порядка $300 млрд. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-1" 13 марта глава минфина РФ Антон Силуанов, сообщает "Интерфакс".

По его словам, общий объем резервов РФ – около $640 млрд, из них $300 млрд теперь находится в состоянии, в котором Россия "не может их использовать".

Он напомнил, что часть золотовалютных резервов, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. Часть же, по его словам, находится в юанях, в связи с чем Запад пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Силуанов считает, что "партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются".

По его словам, из-за заморозки резервов у РФ возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе долговых.

Министр повторил ранее уже озвученный тезис: суверенный долг, включая номинированный в валюте, Россия будет обслуживать в рублях, пока ее резервы не будут разморожены. Он назвал этот подход "абсолютно справедливым" и подчеркнул, что РФ необходимо оплачивать критический импорт – продовольствие, медикаменты, ряд других жизненно необходимых товаров.

Речь идет о странах, "которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов". Долги в эти страны Россия будет оплачивать "в рублевом эквиваленте", заявил Силуанов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Минэкономики Украины заявляли, что рассчитывают получить арестованные золотовалютные резервы Центробанка РФ в размере, по данным ведомства, $415 млрд., на восстановление Украины, пострадавшей от российской агрессии. 

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента РФ Владимира Путина

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора, рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт РФ неизбежен. Санкции намерены расширять и далее.

Также из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета из РФ уже ушли более 300 компаний. Также информацию об отказавшихся сотрудничать с РФ компанией публикует The Page. О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard.

Теги: Россия, санкции, валюта, экономика, рубль, Антон Силуанов, долги, Центробанк, золотовалютные резервы, война России против Украины
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