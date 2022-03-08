В США хотят заблокировать российские резервы в золоте, это позволит закрыть лазейку в санкциях против Центробанка – сенаторы

Цель законопроекта – заблокировать операции России с резервами в золоте.

Это двухпартийный законопроект, его представили Кинг (не входит ни в одну из партий), сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Билл Хагерти, а также представительница Демократической партии Мэгги Хассан.

Валютные резервы России заморожены из-за санкций, но золото может стать "спасением" экономики страны, пишет Axios, а предложенные сенаторами санкции позволят закрыть лазейку для РФ, объясняет издание.

Если законопроект примут, вторичные санкции будут применяться к любым американским организациям, которые сознательно осуществляют сделки с золотом из хранилищ Центрального банка России, перевозят его, а также продают золото физически или в электронном виде в России, сообщается на сайте Кинга.

"Санкции свободного мира разрушают экономику России, и пока [президент РФ Владимир] Путин продолжает свое неспровоцированное и ужасное вторжение в Украину, мы должны продолжать давление. Массивные запасы золота в России – это один из немногих оставшихся активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Наложив санкции на эти запасы, мы сможем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить все более дорогостоящую военную кампанию Путина", – сказал сенатор.

Он призвал как можно скорее одобрить эти санкции.

"Поскольку российская экономика находится в состоянии свободного падения, нам необходимо убедиться, что Путин не сможет обойти наши санкции. США и союзники должны решительно противостоять российской агрессии и гарантировать, что мы заблокируем любую лазейку, которая есть у Путина, чтобы обойти всю тяжесть наших санкций", – добавила Хассан.

Резервы РФ в золоте составляют $130 млрд, и сейчас Россия использует лазейку в санкциях, наложенных на ее Центральный банк: покупает золото, чтобы компенсировать девальвацию рубля, а затем продает это золото на международных рынках в обмен на валюту высокой стоимости, говорится в релизе на сайте Кинга. Таким образом, правительство РФ и олигархи отмывают деньги через золото, подчеркивается в сообщении.