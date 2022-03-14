Россия не сможет использовать Израиль для обхода санкций – глава МИД

Лапид: Израиль не будет способом обойти санкции, введенные против России Соединенными Штатами и другими западными странами Фото: EPA

"Израиль не будет способом обойти санкции, введенные против России Соединенными Штатами и другими западными странами", – сказал он.

Лапид отметил, что министерство иностранных дел Израиля координирует этот вопрос вместе с партнерами, включая Банк Израиля, министерство финансов, министерство экономики, управление аэропортов, министерство энергетики и другие ведомства.