Россия не сможет использовать Израиль для обхода санкций – глава МИД

"Израиль не будет способом обойти санкции, введенные против России Соединенными Штатами и другими западными странами", – сказал он.
Лапид отметил, что министерство иностранных дел Израиля координирует этот вопрос вместе с партнерами, включая Банк Израиля, министерство финансов, министерство экономики, управление аэропортов, министерство энергетики и другие ведомства.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента РФ Владимира Путина.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора, рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт РФ неизбежен. Санкции намерены расширять и далее.
Также из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета из РФ уже ушли более 300 компаний. Также информацию об отказавшихся сотрудничать с РФ компанией публикует The Page. О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard.
Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них – около $300 млрд, сообщил 13 марта глава минфина РФ Антон Силуанов.