Большинство жителей ФРГ, Франции, Италии и Польши поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

В частности, в Польше сторонников вступления Украины в ЕС 91%, в Италии – 71%, в Германии – 69%, во Франции – 62%.
Кроме того, 84% жителей этих четырех стран ЕС положительно относятся к Украине, 75% положительно оценивают президента Украины Владимира Зеленского, 79% одобряют экономические и финансовые санкции против России (57% одобряют полностью), 67% одобряют поставки в Украину военной техники, 87% одобряют прием беженцев из Украины в результате вторжения РФ, а 68% выступают за создание европейской армии.
Опрос был проведен среди представителей населения четырех стран ЕС в возрасте от 18 лет посредством самостоятельного заполнения онлайн-анкеты по репрезентативной выборке, обеспеченной методом квот (статья, возраст, профессия респондента) после стратификации по регионам и категориям агломераций.
Во Франции было опрошено 1002 человека, в ФРГ – 1011, в Италии – 1001, в Польше – 994. Процент стран в отношении населения ЕС: Франция – 15,1%, Германия – 18,6%, Италия – 13,2%, Польша – 8,5%.
Цифры, указывающие среднее значение для четырех стран, средневзвешенные относительно численности населения каждой из них.
Война России против Украины. Главное
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию РФ против Украины и отношения ЕС с Украиной.
Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.
В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, что зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
В то же время президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.
Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.