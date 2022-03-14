Большинство жителей ФРГ, Франции, Италии и Польши поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

Согласно данным опроса, больше всего сторонников вступления Украины в ЕС в Польше – 91% Фото: depositphotos.com

В частности, в Польше сторонников вступления Украины в ЕС 91%, в Италии – 71%, в Германии – 69%, во Франции – 62%.

Кроме того, 84% жителей этих четырех стран ЕС положительно относятся к Украине, 75% положительно оценивают президента Украины Владимира Зеленского, 79% одобряют экономические и финансовые санкции против России (57% одобряют полностью), 67% одобряют поставки в Украину военной техники, 87% одобряют прием беженцев из Украины в результате вторжения РФ, а 68% выступают за создание европейской армии.

Опрос был проведен среди представителей населения четырех стран ЕС в возрасте от 18 лет посредством самостоятельного заполнения онлайн-анкеты по репрезентативной выборке, обеспеченной методом квот (статья, возраст, профессия респондента) после стратификации по регионам и категориям агломераций.

Во Франции было опрошено 1002 человека, в ФРГ – 1011, в Италии – 1001, в Польше – 994. Процент стран в отношении населения ЕС: Франция – 15,1%, Германия – 18,6%, Италия – 13,2%, Польша – 8,5%.

Цифры, указывающие среднее значение для четырех стран, средневзвешенные относительно численности населения каждой из них.

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