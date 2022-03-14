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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Венедиктова анонсировала обмен пленными в ближайшее время

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Подробностей возможного обмена Венедиктова не рассказала
Подробностей возможного обмена Венедиктова не рассказала
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в ближайшее время может состояться обмен пленными с Россией. Об этом она рассказала в прямом эфире общего телемарафона украинских каналов.

"Это история военная, я не могу комментировать не свою компетенцию. У нас сейчас могут намечаться определенные обмены. Это очень деликатная информация", – сказала Венедиктова.

Никаких других подробностей возможного обмена генпрокурор не уточнила.

Точное количество пленных российских солдат неизвестно. В ночном обращении 12 марта президент Украины Владимир Зеленский говорил о тысячах пленных.

"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины создал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", – говорил Зеленский.

Контекст:

28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

Пока известно минимум об одном обмене пленным. О нем 1 марта рассказал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. Тогда пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, пленные, война России против Украины, обмен пленными, Ирина Венедиктова
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