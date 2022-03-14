Венедиктова анонсировала обмен пленными в ближайшее время

"Это история военная, я не могу комментировать не свою компетенцию. У нас сейчас могут намечаться определенные обмены. Это очень деликатная информация", – сказала Венедиктова.

Никаких других подробностей возможного обмена генпрокурор не уточнила.

Точное количество пленных российских солдат неизвестно. В ночном обращении 12 марта президент Украины Владимир Зеленский говорил о тысячах пленных.

"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины создал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", – говорил Зеленский.