Венедиктова анонсировала обмен пленными в ближайшее время

"Это история военная, я не могу комментировать не свою компетенцию. У нас сейчас могут намечаться определенные обмены. Это очень деликатная информация", – сказала Венедиктова.
Никаких других подробностей возможного обмена генпрокурор не уточнила.
Точное количество пленных российских солдат неизвестно. В ночном обращении 12 марта президент Украины Владимир Зеленский говорил о тысячах пленных.
"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины создал координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", – говорил Зеленский.
28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Пока известно минимум об одном обмене пленным. О нем 1 марта рассказал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. Тогда пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.