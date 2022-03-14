Россию нужно признать террористическим государством – Шмыгаль

Шмыгаль: Мы будем просить все страны и ответственные бизнесы прекратить финансировать бюджет России Фото: kmu.gov.ua

Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии премьера Польши.

"Мы будем просить все страны и ответственные бизнесы прекратить финансировать бюджет России, из которого оккупант оплачивает закупку оружия, оплачивает зарплаты варварам, которые убивают детей, женщин, морят голодом города, совершают страшные военные преступления, – сказал Шмыгаль. – Мы также будем просить отменить визы для граждан России, чтобы те общественные деятели, которые поддерживают войну, и члены их семей также попали под санкции, мы формируем список таких людей".

Шмыгаль призвал запретить заходить в западные порты кораблям РФ, а кораблям стран Запада – в российские порты. Кроме того, украинский премьер призвал применить санкции в отношении экспорта российских металлов и другого сырья. По словам Шмыгаля, все ответственные предприятия должны прекратить свои дела с Россией.

"Необходимо заморозить все валютные корреспондентские счета в банках. Важно продлить санкции, прежде всего против "Сбербанка", продолжить налагать санкции против банковской системы и отключать банки от системы SWIFT", – отметил глава Кабмина Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что нужно предпринять меры, чтобы избежать возможности обхода санкций, чтобы "отрезать Россию от денег, которые будут финансировать войну".

Встреча глав правительств "Люблинского треугольника" прошла в Варшаве, премьеры Польши (Матеуш Моравецкий) и Литвы (Ингрида Шимоните) присутствовали лично, Шмыгаль – в режиме онлайн.

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