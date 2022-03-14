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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россию нужно признать террористическим государством – Шмыгаль

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Шмыгаль: Мы будем просить все страны и ответственные бизнесы прекратить финансировать бюджет России
Шмыгаль: Мы будем просить все страны и ответственные бизнесы прекратить финансировать бюджет России
Фото: kmu.gov.ua

Россия после ее вторжения в Украину 24 февраля должна быть признана в мире террористическим государством, а все ее активы – заморожены. Об этом на пресс-конференции 14 марта в режиме онлайн по итогам встречи глав правительств "Люблинского треугольника" (Польши, Литвы и Украины) в Варшаве заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии премьера Польши.

"Мы будем просить все страны и ответственные бизнесы прекратить финансировать бюджет России, из которого оккупант оплачивает закупку оружия, оплачивает зарплаты варварам, которые убивают детей, женщин, морят голодом города, совершают страшные военные преступления, – сказал Шмыгаль. – Мы также будем просить отменить визы для граждан России, чтобы те общественные деятели, которые поддерживают войну, и члены их семей также попали под санкции, мы формируем список таких людей".

Шмыгаль призвал запретить заходить в западные порты кораблям РФ, а кораблям стран Запада – в российские порты. Кроме того, украинский премьер призвал применить санкции в отношении экспорта российских металлов и другого сырья. По словам Шмыгаля, все ответственные предприятия должны прекратить свои дела с Россией.

"Необходимо заморозить все валютные корреспондентские счета в банках. Важно продлить санкции, прежде всего против "Сбербанка", продолжить налагать санкции против банковской системы и отключать банки от системы SWIFT", – отметил глава Кабмина Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что нужно предпринять меры, чтобы избежать возможности обхода санкций, чтобы "отрезать Россию от денег, которые будут финансировать войну".

https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/videos/335642018584245/

Встреча глав правительств "Люблинского треугольника" прошла в Варшаве, премьеры Польши (Матеуш Моравецкий) и Литвы (Ингрида Шимоните) присутствовали лично, Шмыгаль – в режиме онлайн.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

В течение февраля – марта ЕС вел три пакета санкций против РФ и Беларуси за агрессию против Украины, в том числе запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT.

11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно со странами "Большой семерки" (G7) завершает подготовку четвертого пакета санкций против России из-за ее нападения на Украину. Он коснется предметов роскоши и металлургии. 

Санкции против РФ также ввели США, Канада, Австралия, Япония и Великобритания. 

11 марта президент США Джон Байден объявил о дополнительных санкциях против РФ. Он рассказал, что США и союзники лишат Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Кроме того, США решили запретить ввозить в Россию доллары, а также наложить ограничения на ряд российских политиков, бизнесменов и членов их семей. Под санкции, в частности, попали жена и взрослые дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (сам он уже находился в санкционном списке). 

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.

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