Премьеры стран "Люблинского треугольника" призвали немедленно предоставить Украине статус страны – кандидата в ЕС

Шимоните и Моравецкий (на экране) на встрече в Варшаве присутствовали лично, Шмыгаль – в режиме онлайн Фото: kmu.gov.ua

Об этом говорится в совместной декларации по итогам встречи премьеров 14 марта в Варшаве, опубликованной на сайте Кабмина Украины.

"Подчеркиваем, что Украина принадлежит к европейской семье и ей следует предложить статус страны-кандидата сейчас после ее заявки на вступление в Европейский союз, поданной президентом Украины Владимиром Зеленским, – говорится в документе. – Польша и Литва признают европейский выбор Украины и видят ее как государство – член ЕС в ближайшем будущем. Варшава и Вильнюс отмечают, что Украина должна немедленно получить статус страны – кандидата в ЕС и стать членом ЕС по ускоренной процедуре".

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила на пресс-конференции по итогам встречи, что Украина заслужила статус кандидата в ЕС. Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии премьера Польши.

"Ни одна страна не заплатила такой огромной цены за свое естественное желание быть частью европейской семьи. Поэтому мы считаем, что Украина действительно заслужила статус кандидата, и это связано с нашим моральным долгом перед народом Украины", – заявила Шимоните.

Встреча глав правительств "Люблинского треугольника" прошла в Варшаве, премьеры Польши (Матеуш Моравецкий) и Литвы (Шимоните) присутствовали лично, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – в режиме онлайн.

Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи заявил о подготовке процедуры, чтобы приблизить Украину к членству в ЕС.