Премьеры стран "Люблинского треугольника" призвали немедленно предоставить Украине статус страны – кандидата в ЕС

Об этом говорится в совместной декларации по итогам встречи премьеров 14 марта в Варшаве, опубликованной на сайте Кабмина Украины.
"Подчеркиваем, что Украина принадлежит к европейской семье и ей следует предложить статус страны-кандидата сейчас после ее заявки на вступление в Европейский союз, поданной президентом Украины Владимиром Зеленским, – говорится в документе. – Польша и Литва признают европейский выбор Украины и видят ее как государство – член ЕС в ближайшем будущем. Варшава и Вильнюс отмечают, что Украина должна немедленно получить статус страны – кандидата в ЕС и стать членом ЕС по ускоренной процедуре".
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила на пресс-конференции по итогам встречи, что Украина заслужила статус кандидата в ЕС. Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии премьера Польши.
"Ни одна страна не заплатила такой огромной цены за свое естественное желание быть частью европейской семьи. Поэтому мы считаем, что Украина действительно заслужила статус кандидата, и это связано с нашим моральным долгом перед народом Украины", – заявила Шимоните.
Встреча глав правительств "Люблинского треугольника" прошла в Варшаве, премьеры Польши (Матеуш Моравецкий) и Литвы (Шимоните) присутствовали лично, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – в режиме онлайн.
Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи заявил о подготовке процедуры, чтобы приблизить Украину к членству в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной.
Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.
В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
В то же время президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.
Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Согласно результаты опроса, проведенного 3–7 марта Французским институтом общественного мнения (IFOP), 71% жителей четырех стран Европейского союза – Германии, Франции, Италии и Польши – поддерживает вступление Украины в ЕС.