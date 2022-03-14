"Украина находится в сердце всей Европы". Премьер Польши заявил о подготовке процедуры, чтобы приблизить Украину к членству в ЕС

Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии премьера Польши.

"Это очень важно, потому что мы сделаем все возможное, чтобы подготовить соответствующую процедуру для Украины, которая фактически приблизит Украину к членству в Европейском союзе", – сказал Моравецкий.

По его словам, "чрезвычайно важно давать надежду на восстановление, давать надежду на будущее украинского народа".