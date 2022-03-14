"Украина находится в сердце всей Европы". Премьер Польши заявил о подготовке процедуры, чтобы приблизить Украину к членству в ЕС

Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии премьера Польши.
"Это очень важно, потому что мы сделаем все возможное, чтобы подготовить соответствующую процедуру для Украины, которая фактически приблизит Украину к членству в Европейском союзе", – сказал Моравецкий.
По его словам, "чрезвычайно важно давать надежду на восстановление, давать надежду на будущее украинского народа".
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной.
Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.
В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
В то же время президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.
Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Согласно результаты опроса, проведенного 3–7 марта Французским институтом общественного мнения (IFOP), 71% жителей четырех стран Европейского союза – Германии, Франции, Италии и Польши – поддерживает вступление Украины в ЕС.