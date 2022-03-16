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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя Федоров освобожден из российского плена – Офис президента

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Украина провела спецоперацию по освобождению Федорова, сообщили в ОП
Украина провела спецоперацию по освобождению Федорова, сообщили в ОП
Фото: ria-m.tv (архив)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, почти неделю назад захваченный российскими оккупантами, на свободе. Об этом заявил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена", – написал Ермак.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что Федоров сейчас в безопасности. 

"Друзья, хорошие новости из Запорожья! Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Ваня в безопасности, только что вместе с президентом, главой Офиса президента пообщались с ним", – рассказал Тимошенко. 

Он подчеркнул, что Федоров скоро вернется "к выполнению обязанностей мэра украинского Мелитополя".

Позднее Тимошенко опубликовал видео разговора президента Владимира Зеленского с Федоровым. На записи мэр Мелитополя просит день-два на восстановление и выражает готовность после этого вернуться к работе, "чтобы день победы наш наступил значительно скорее, Мелитополь вернулся под украинский флаг, который эти п...дорасы сняли". 

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

4 марта Федоров рассказал "Настоящему времени", что город на грани гуманитарной катастрофы – в нем проблемы с продуктами питания, заканчиваются медикаменты.

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.

12 марта жители Мелитополя вышли на акцию протеста с требованием отпустить мэра. Во время митинга была захвачена местная активистка Ольга Гайсумова.

Президент Владимир Зеленский сравнил оккупантов с террористической группировкой ИГИЛ и призвал отпустить Федорова. По его информации, Федорова пытают, чтобы он на видео заявил о поддержке оккупантов.

12 марта во временно оккупированном Мелитополе местный депутат горсовета Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться.

Теги: Мелитополь, плен, война России против Украины, спецоперация, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, Иван Федоров
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