Мэр Мелитополя Федоров освобожден из российского плена – Офис президента

"Мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден из российского плена", – написал Ермак.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что Федоров сейчас в безопасности.

"Друзья, хорошие новости из Запорожья! Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Ваня в безопасности, только что вместе с президентом, главой Офиса президента пообщались с ним", – рассказал Тимошенко.

Он подчеркнул, что Федоров скоро вернется "к выполнению обязанностей мэра украинского Мелитополя".

Позднее Тимошенко опубликовал видео разговора президента Владимира Зеленского с Федоровым. На записи мэр Мелитополя просит день-два на восстановление и выражает готовность после этого вернуться к работе, "чтобы день победы наш наступил значительно скорее, Мелитополь вернулся под украинский флаг, который эти п...дорасы сняли".