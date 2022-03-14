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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов

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Российский оккупанты в Бердянске
Российский оккупанты в Бердянске
Скриншот: Крым.Реалии / YouTube

В украинских городах, которые находятся под контролем российских оккупантов, начались репрессии против активных граждан, сотрудников СМИ и политиков, сообщают местные журналисты и чиновники.

Херсонский журналист Константин Рыженко рассказал "Радіо Свобода" 12 марта, что в Херсоне российские силовики преследуют и задерживают украинских активистов, журналистов, бывших военных и всех, кто не скрывает проукраинскую позицию. 

По его информации, у россиян есть списки активистов, которые выступают против войны и оккупации.

"Последние несколько дней, когда в город ввезли СОБР и Росгвардию, представители Росгвардии начали ходить по домам и выбивать двери активистам, бывшим сотрудникам СБУ, бывшим военным. Угрожают журналистам. Есть информация, что одного журналиста забрали, но это непроверенная информация. Мне несколько раз передавали информацию, что конкретно меня ищут, расспрашивают. Почему-то с фотороботом", – сказал Рыженко. 

По его словам, российские силовики оцепили крупнейший в городе рынок и у всех, кто заходит на его территорию или выходит, проверяют телефоны и смотрят, передавал ли человек информацию о передвижении российской техники в чат-бот СБУ. 

"Оккупанты заняли СИЗО, которое раньше использовали как городской вытрезвитель. Сколько человек туда уже привезли, я не знаю и никто не знает", – сказал журналист. 

По его информации, очень много задержаний также в Новой Каховке Херсонской области. 

"Мне местные активисты говорят, что там настолько много задержаний, что уже не хватает мест в камерах, и людей просто сгоняют в гараж местного отделения МВД и там держат. У них есть определенные списки, и по ним начали работать", – сообщил Рыженко. 

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире национального марафона, который транслировал "24 канал", рассказал, что в захваченных городах области российские силовики также преследуют политиков и активных граждан. Он напомнил, что оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова и мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, а также ряд активистов.

"Нам поступают сигналы о десятках похищенных активистов по всей области. Сейчас мы создаем центр под руководством народного депутата [члена группы "За майбутнє"] Сергея Минько, который обобщит эту информацию и во взаимодействии с [омбудсменом] Людмилой Денисовой начнет системную работу по юридическому сопровождению проблем, которые возникают", – сказал Старух. 

Он объяснил, что оккупанты хотят склонить мэров городов к сотрудничеству с ними, а активистов – запугать. 

При этом, подчеркнул Старух, ни одна община не пошла на сотрудничество с оккупантами. 

"Никто на сотрудничество не идет. Конечно, выясняется ситуация по отдельным персонажам. Но уверен, что будет дана не только правовая оценка", – сказал председатель Запорожской ОВА. 

Он также сказал, что в Мелитополе и Бердянске "под дулами автоматов" собрали информацию о журналистах. 

"Давят на родных и близких, чтобы так давить на журналистов, чтобы, извините, они всю эту херню пропагандировали, которую они дают", – сказал Старух. 

В Энергодаре Запорожской области, как сообщило "РИА Мелитополь", оккупанты останавливают водителей, в поисках оружия тщательно обыскивают автомобили, проверяют документы и телефоны. 

Агентство опубликовало несколько видео, снятых в городе, на которых видно, как останавливают и избивают автомобилистов. По данным Старуха, есть случаи, когда оккупанты забирают у граждан автомобили. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 19-й день войны России против Украины. За это время оккупантов удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской и Киевской областях. 

На территории Украины оккупанты умышленно совершают военные преступления, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Они обстреливают жилые кварталы, школы и больницы. 

В захваченных оккупантами населенных пунктах регулярно проходят проукраинские митинги, в том числе они состоялись 13 марта. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Херсон, Херсонская область, похищение, Мелитополь, Запорожская область, Бердянск, репрессии, Росгвардия, Энергодар, Новая Каховка, Александр Старух, Днепрорудное, Евгений Матвеев, репресс
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