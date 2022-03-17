Мэра Мелитополя обменяли на российских срочников – ОП

"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена… Больше пяти дней похитители удерживали мэра, принуждая к сотрудничеству. Но Федоров не подчинился. За него Россия получила девять своих пленных солдат 2002–2003 годов рождения. Это фактически дети, срочники. Которых, по словам минобороны РФ, в Украине нет", – отметила она.
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"
11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.
12 марта депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться.
16 марта глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена.