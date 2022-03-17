Мэра Мелитополя обменяли на российских срочников – ОП

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

11 марта группа оккупантов похитила Федорова из городского кризисного центра.

12 марта депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко объявила себя "и.о. мэра" и призвала жителей не сопротивляться.

16 марта глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена.