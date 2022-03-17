Оккупанты взяли в плен парамедика, народного героя Украины Тайру – волонтеры

Тайру взяли в плен в Мариуполе, где она помогала гражданским Фото: Юлия Паевская / Facebook

Воронкова сообщила, что вместе с Паевской в плен попал ее водитель Сергей.

"Она восемь лет спасала жизнь мирных жителей, в том числе детей, и раненых военных", – написала волонтер.

"Подключайте международную прессу. Правозащитники, просим вас спасти гражданского медика Юлию Паевскую", – написала Макарова.

Политик Оксана Корчинская рассказала, что Паевская попала в плен 16 марта в Мариуполе, в последний раз с ней была связь примерно в 16.00.

"Она за эти дни оказала помощь сотням гражданских раненых, потому что у нас было обстреляно большинство реанимобилей. Гражданские реанимобили в Мариуполе не могли выезжать за ранеными", – сказала она.

Нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что необходимо приложить все усилия, чтобы освободить Тайру.

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