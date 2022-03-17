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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты взяли в плен парамедика, народного героя Украины Тайру – волонтеры

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Тайру взяли в плен в Мариуполе, где она помогала гражданским
Тайру взяли в плен в Мариуполе, где она помогала гражданским
Фото: Юлия Паевская / Facebook

В плен российских оккупантов попала Юлия Паевская (Тайра) – известный волонтер и парамедик. Об этом сообщили в Facebook волонтеры Наталья Воронкова и Диана Макарова.

Воронкова сообщила, что вместе с Паевской в плен попал ее водитель Сергей.

"Она восемь лет спасала жизнь мирных жителей, в том числе детей, и раненых военных", – написала волонтер.

https://www.facebook.com/nata.voronkova/posts/4924894164231907

"Подключайте международную прессу. Правозащитники, просим вас спасти гражданского медика Юлию Паевскую", – написала Макарова. 

https://www.facebook.com/diana.makarova.37/posts/5047705618623432

Политик Оксана Корчинская рассказала, что Паевская попала в плен 16 марта в Мариуполе, в последний раз с ней была связь примерно в 16.00.

"Она за эти дни оказала помощь сотням гражданских раненых, потому что у нас было обстреляно большинство реанимобилей. Гражданские реанимобили в Мариуполе не могли выезжать за ранеными", – сказала она. 

Нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что необходимо приложить все усилия, чтобы освободить Тайру. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду под названием "Ангелы Тайры". По данным "АрмияInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации военного получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.

Признана народным героем Украины. Участница Invictus Games.

Теги: захват, Мариуполь, плен, волонтеры, Наталья Воронкова, Иванна Климпуш-Цинцадзе, война России против Украины, Оксана Корчинская
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