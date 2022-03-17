Оккупанты взяли в плен парамедика, народного героя Украины Тайру – волонтеры

Воронкова сообщила, что вместе с Паевской в плен попал ее водитель Сергей.
"Она восемь лет спасала жизнь мирных жителей, в том числе детей, и раненых военных", – написала волонтер.
"Подключайте международную прессу. Правозащитники, просим вас спасти гражданского медика Юлию Паевскую", – написала Макарова.
Политик Оксана Корчинская рассказала, что Паевская попала в плен 16 марта в Мариуполе, в последний раз с ней была связь примерно в 16.00.
"Она за эти дни оказала помощь сотням гражданских раненых, потому что у нас было обстреляно большинство реанимобилей. Гражданские реанимобили в Мариуполе не могли выезжать за ранеными", – сказала она.
Нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что необходимо приложить все усилия, чтобы освободить Тайру.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду под названием "Ангелы Тайры". По данным "АрмияInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.
Во время выполнения боевой эвакуации военного получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами.
Признана народным героем Украины. Участница Invictus Games.