"Согнали 400 человек из соседних домов". Россияне захватили заложников в мариупольской больнице – Кириленко

Глава ОГА привел цитату из сообщения: "Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя".
Кириленко отметил, что на днях российские оккупанты практически разрушили эту больницу – в основном корпусе из-за бомбардировок упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали работать и лечиться в приспособленном подвальном помещении.
Кириленко обратился к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти "злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности".
Он подчеркнул, что Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должны быть наказаны.
Об этом также сообщила организация "Медийная инициатива за права человека".
"На горячую линию "Медийной инициативы за права человека" "прорвались" жители Мариуполя, которые сообщили, что со вчерашнего утра (с 14 марта) областная больница интенсивного лечения в Мариуполе захвачена российскими войсками. В заложниках содержатся персонал и пациенты больницы. По сообщению свидетеля, туда же россияне "сгоняют" других гражданских жителей. При этом обстреливают позиции украинской армии из окон больницы, пытаясь вызвать ответный огонь", – говорится в сообщении.
По словам очевидца, из помещения больницы российские военные никого не выпускают, угрожая расстрелом. А те пациенты, которые рискнули вырваться из плена, вернулись с пулевыми ранениями.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.