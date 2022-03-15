"Согнали 400 человек из соседних домов". Россияне захватили заложников в мариупольской больнице – Кириленко

Кириленко показал больницу, какой она была до прихода россиян и обстрелов Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Глава ОГА привел цитату из сообщения: "Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя".

Кириленко отметил, что на днях российские оккупанты практически разрушили эту больницу – в основном корпусе из-за бомбардировок упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали работать и лечиться в приспособленном подвальном помещении.

Кириленко обратился к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти "злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности".

Он подчеркнул, что Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должны быть наказаны.

Об этом также сообщила организация "Медийная инициатива за права человека".

"На горячую линию "Медийной инициативы за права человека" "прорвались" жители Мариуполя, которые сообщили, что со вчерашнего утра (с 14 марта) областная больница интенсивного лечения в Мариуполе захвачена российскими войсками. В заложниках содержатся персонал и пациенты больницы. По сообщению свидетеля, туда же россияне "сгоняют" других гражданских жителей. При этом обстреливают позиции украинской армии из окон больницы, пытаясь вызвать ответный огонь", – говорится в сообщении.

По словам очевидца, из помещения больницы российские военные никого не выпускают, угрожая расстрелом. А те пациенты, которые рискнули вырваться из плена, вернулись с пулевыми ранениями.

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