Россияне используют авиацию преимущественно в зоне ООС и Мариуполе, сместили усилия на баллистические и крылатые ракеты – Арестович

Арестович отметил, что россияне стали ограниченно применять авиацию, так как 83 самолета ВСУ уже сбили Фото: president.gov.ua

Он пояснил, что хотя оккупанты собрали рядом с Украиной около 500 боевых самолетов, российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции, поскольку для этого требуется "много-много лет обучения и много-много денег". До сих пор Россия наносила воздушные удары самолетами-одиночками, максимум – по четыре-шесть самолетов.

"83 самолета наши Вооруженные силы уже сбили. Это значит, что они и так применяли 120–150 самолетов из 500, половины из них уже нет, а не будет еще больше. Единственный район, где сейчас сосредотачивает свои авиационные удары Россия, – это зона ООС и, к сожалению, Мариуполь", – сказал Арестович.

По его словам, там украинские военные применяют меры, которые должны улучшить ситуацию.

"Наши Воздушные силы, силы ПВО, которым давали лучшие военные эксперты мира три часа на существование, 20-е сутки сбивают российские летательные аппараты. Только за прошедшие сутки сбиты несколько самолетов, вертолетов, крылатые ракеты и так далее. Если нам помогут новейшим оружием и техникой, врагу станет еще хуже. Но надо понимать, что он сейчас будет смещать свои основные усилия на направление ракетных ударов баллистическими ракетами типа "Искандер" или крылатыми ракетами с российских самолетов", – рассказал советник главы ОП.

По его словам, ВСУ готовы к этому и сбивают значительную часть этих крылатых ракет.

"А остальные – война, я думаю, что призывать на 20-е сутки к психологической устойчивости уже бесполезно, все ее уже имеют", – добавил он.

По словам Арестовича, российские захватчики сейчас сместили основные усилия к зоне ООС, Мариуполю и Николаеву. Под Киевом, Сумами, Черниговом, Харьковом они "стали в оборону и ведут местные действия тактического значения, не влияющие на рост уровня угроз".

Война России против Украины. Главное (обновляется)