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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне используют авиацию преимущественно в зоне ООС и Мариуполе, сместили усилия на баллистические и крылатые ракеты – Арестович

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Арестович отметил, что россияне стали ограниченно применять авиацию, так как 83 самолета ВСУ уже сбили
Арестович отметил, что россияне стали ограниченно применять авиацию, так как 83 самолета ВСУ уже сбили
Фото: president.gov.ua

Уже третьи сутки российские оккупанты стараются не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, Николаеву или применяют ее ограниченно, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом он говорил 15 марта на брифинге, который транслировала пресс-служба ОП.

Он пояснил, что хотя оккупанты собрали рядом с Украиной около 500 боевых самолетов, российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции, поскольку для этого требуется "много-много лет обучения и много-много денег". До сих пор Россия наносила воздушные удары самолетами-одиночками, максимум – по четыре-шесть самолетов.

"83 самолета наши Вооруженные силы уже сбили. Это значит, что они и так применяли 120–150 самолетов из 500, половины из них уже нет, а не будет еще больше. Единственный район, где сейчас сосредотачивает свои авиационные удары Россия, – это зона ООС и, к сожалению, Мариуполь", – сказал Арестович. 

По его словам, там украинские военные применяют меры, которые должны улучшить ситуацию.

"Наши Воздушные силы, силы ПВО, которым давали лучшие военные эксперты мира три часа на существование, 20-е сутки сбивают российские летательные аппараты. Только за прошедшие сутки сбиты несколько самолетов, вертолетов, крылатые ракеты и так далее. Если нам помогут новейшим оружием и техникой, врагу станет еще хуже. Но надо понимать, что он сейчас будет смещать свои основные усилия на направление ракетных ударов баллистическими ракетами типа "Искандер" или крылатыми ракетами с российских самолетов", – рассказал советник главы ОП.

По его словам, ВСУ готовы к этому и сбивают значительную часть этих крылатых ракет. 

"А остальные – война, я думаю, что призывать на 20-е сутки к психологической устойчивости уже бесполезно, все ее уже имеют", – добавил он.

По словам Арестовича, российские захватчики сейчас сместили основные усилия к зоне ООС, Мариуполю и Николаеву. Под Киевом, Сумами, Черниговом, Харьковом они "стали в оборону и ведут местные действия тактического значения, не влияющие на рост уровня угроз".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев, самолет, авиация, Мариуполь, ПВО, Алексей Арестович, самолеты, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, ракеты, баллистическая ракета, крылатая ракета, ООС, российские оккупанты
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