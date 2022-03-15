Зеленский о защите неба над Украиной: Мы не претендуем на активизацию 5-й статьи договора о НАТО

Об этом 15 марта, выступая в онлайн-режиме на встрече с лидерами государств Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force), заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Его выступление опубликовано в Facebook главы Украинского государства.
"Мы всегда понимаем, что есть "но". Каким будет ответ НАТО членам Альянса, если они уже обращаются с просьбой о защите на случай, если и к ним прилетят российские ракеты и, не дай бог, российские самолеты? " – спросил Зеленский.
По его словам, чтобы 5-я статья договора НАТО заработала на практике, должна быть "уверенность в том, что Альянс не побоится отреагировать и не будет самогипноза о третьей мировой войне".
"Сейчас этой уверенности быть не может. Мы предложили путь для того, чтобы Украина смогла защитить свое небо и людей самостоятельно... Я хотел бы, чтобы все услышали это и особенно думали о самостоятельной защите те страны, которые имеют общую границу с РФ. И мы делаем все, чтобы получить ПВО и самолеты. Напоминаю, нужны новые форматы взаимодействия, решительность. И если мы не можем войти в открытые двери, то мы должны сотрудничать с такими сообществами, с которыми мы это можем и которые будут нам помогать... Мы бы хотели бы иметь надежные гарантии", – отметил Зеленский.
Статья 5 Вашингтонского договора гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены Альянса будут считать это нападением на все страны НАТО и отреагируют на него.
По словам Зеленского, Украина годами слышала о якобы открытых для нее дверях в НАТО, но уже услышала о том, что ей туда не войти.
Война России против Украины. Главное
С начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону. Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.
5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".
14 марта парламент Эстонии (Рийгикогу) первым из государств, входящих в ЕС и НАТО, призвал страны – члены ООН закрыть небо над Украиной от авиаударов со стороны российского оккупанта.