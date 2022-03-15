Зеленский о защите неба над Украиной: Мы не претендуем на активизацию 5-й статьи договора о НАТО

Зеленский: Мы предложили путь для того, чтобы Украина смогла защитить свое небо и людей самостоятельно Фото: president.gov.ua

Об этом 15 марта, выступая в онлайн-режиме на встрече с лидерами государств Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force), заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Его выступление опубликовано в Facebook главы Украинского государства.

"Мы всегда понимаем, что есть "но". Каким будет ответ НАТО членам Альянса, если они уже обращаются с просьбой о защите на случай, если и к ним прилетят российские ракеты и, не дай бог, российские самолеты? " – спросил Зеленский.

По его словам, чтобы 5-я статья договора НАТО заработала на практике, должна быть "уверенность в том, что Альянс не побоится отреагировать и не будет самогипноза о третьей мировой войне".

"Сейчас этой уверенности быть не может. Мы предложили путь для того, чтобы Украина смогла защитить свое небо и людей самостоятельно... Я хотел бы, чтобы все услышали это и особенно думали о самостоятельной защите те страны, которые имеют общую границу с РФ. И мы делаем все, чтобы получить ПВО и самолеты. Напоминаю, нужны новые форматы взаимодействия, решительность. И если мы не можем войти в открытые двери, то мы должны сотрудничать с такими сообществами, с которыми мы это можем и которые будут нам помогать... Мы бы хотели бы иметь надежные гарантии", – отметил Зеленский.

Статья 5 Вашингтонского договора гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены Альянса будут считать это нападением на все страны НАТО и отреагируют на него.

По словам Зеленского, Украина годами слышала о якобы открытых для нее дверях в НАТО, но уже услышала о том, что ей туда не войти.

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