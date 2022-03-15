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Зеленский о вступлении Украины в НАТО: Мы уже услышали, что нам туда не войти, наш народ рассчитывает на себя и партнеров

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Зеленский: Годами мы слышали о якобы открытых дверях в НАТО, но уже услышали также о том, что нам туда не войти
Зеленский: Годами мы слышали о якобы открытых дверях в НАТО, но уже услышали также о том, что нам туда не войти
Фото: president.gov.ua

В Украине уже услышали, что стать членом Североатлантического альянса ей не удастся, украинцы начали рассчитывать на себя и западных партнеров страны. Об этом 15 марта, выступая в онлайн-режиме на встрече с лидерами государств Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force), заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Его выступление опубликовано в Facebook главы Украинского государства.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем. Мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также о том, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/535664691199430/

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил Зеленский 1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину.

"Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал глава государства.

Зеленский ожидает от НАТО гарантий территориальной целостности и неприкосновенности границ.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.

Теги: Украина, НАТО, Владимир Зеленский, украинцы, президент, безопасность, вступ, встреча, членство
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