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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сакварелидзе: Надо давить на США, чтобы дать Украине современное вооружение и долбаные самолеты, которые дряхлеют в странах Западной Европы

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Сакварелидзе: Конечно, спасибо за санкции, но пока их прочувствуют все в РФ, от нас может ничего не остаться
Сакварелидзе: Конечно, спасибо за санкции, но пока их прочувствуют все в РФ, от нас может ничего не остаться
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Санкций недостаточно, чтобы остановить вторжение России в Украину. Об этом в своем аккаунте в Facebook написал бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

"Диалог с [президентом РФ Владимиром] Путиным развязал президент США Джо Байден. Про Китай и новый мировой расклад. Договориться не смогли. В процессе Путин угрожал "убить" взятую в заложники Украину. США прекратили диалог с Путиным, попросту послали его, тем самым оставив нас один на один с охреневшим от злости шизоидом. Конечно, спасибо за санкции, но пока их прочувствуют все в РФ, от нас может ничего не остаться! Поэтому полностью разделяю точку зрения профессора [Гарвардского университета Рави Авделал]. И предлагаю всеми силами давить на США, не вестись на дешевый шантаж шизофреника и дать Украине современное вооружение: ПВО, ракеты и долбаные самолеты, которые дряхлеют в странах Западной Европы", – написал Сакварелидзе.

https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze/posts/10158389984370233

Он подчеркнул, что западная дипломатия должна выполнить свой долг.

"Украинский народ, армия и власть свое дело и долг выполняют! Очередь за западной военной мощью и дипломатией! Если от них еще что-то осталось", – резюмировал Сакварелидзе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к международному сообществу с просьбой как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей страны.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине летальное оружие и истребители на сумму €450 млн.

28 февраля в командовании Сухопутных войск ВСУ сообщали, что западные партнеры передадут Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25. Однако позже эти страны опровергли передачу боевых самолетов Украине, написало агентство Politico.

На пресс-конференции 12 марта Зеленский рассказал, что удалось найти пилотов, готовых стать гражданами Украины, чтобы помочь защитить украинское небо. "Сам народ, живущий во всем мире, готов был предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы, но не те, кто принимает решение", – добавил Зеленский.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Китай, армия, санкции, Джо Байден, война, вооружение, ПВО, Давид Сакварелидзе, самолеты, Европа, ПРО, война России против Украины
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