Сакварелидзе: Надо давить на США, чтобы дать Украине современное вооружение и долбаные самолеты, которые дряхлеют в странах Западной Европы

Сакварелидзе: Конечно, спасибо за санкции, но пока их прочувствуют все в РФ, от нас может ничего не остаться Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

"Диалог с [президентом РФ Владимиром] Путиным развязал президент США Джо Байден. Про Китай и новый мировой расклад. Договориться не смогли. В процессе Путин угрожал "убить" взятую в заложники Украину. США прекратили диалог с Путиным, попросту послали его, тем самым оставив нас один на один с охреневшим от злости шизоидом. Конечно, спасибо за санкции, но пока их прочувствуют все в РФ, от нас может ничего не остаться! Поэтому полностью разделяю точку зрения профессора [Гарвардского университета Рави Авделал]. И предлагаю всеми силами давить на США, не вестись на дешевый шантаж шизофреника и дать Украине современное вооружение: ПВО, ракеты и долбаные самолеты, которые дряхлеют в странах Западной Европы", – написал Сакварелидзе.

Он подчеркнул, что западная дипломатия должна выполнить свой долг.

"Украинский народ, армия и власть свое дело и долг выполняют! Очередь за западной военной мощью и дипломатией! Если от них еще что-то осталось", – резюмировал Сакварелидзе.

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