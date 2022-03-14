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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате авиаудара оккупантов по насосной станции водоканала в Чернигове погибло четыре человека

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Поврежден объект, который обеспечивал водой треть города
Поврежден объект, который обеспечивал водой треть города
Фото: КП "Чернігівводоканал" / Facebook

14 марта авиация российских оккупантов разбомбила одну из подающих в Чернигов воду насосных станций коммунального предприятия "Черниговводоканал". Об этом Общественному сообщил директор предприятия Сергей Малявко.

По его данным, погибли охранник, сотрудник станции и два члена его семьи.

"Черниговводоканал" отметил в Facebook, что насосную станцию обстреливали дважды.

"Около 6.00 в результате авиаудара по водопроводной насосной станции города погибли люди. Погибли не военные, не тероборона, а обычные коммунальщики, выполнявшие задачи по обеспечению города водой. [...] Есть раненые. Обстрел продолжался и после 9.00", – отметили коммунальщики.

Они подчеркнули, что разрушенная водопроводная насосная станция обеспечивала водой треть населения Чернигова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7089798814428174&id=319393874802069

Война России против Украины. Главное

Контекст:

После вторжения в Украину российских оккупантов враг подошел к Чернигову, но не смог его захватить. Бои продолжаются на подступах к областному центру.

Российские войска уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины и мирное население планомерными ударами с земли и воздуха.

Теги: Чернигов, война, раненые, вторжение, коммунальщики, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, насосная станция, инфраструктура, погибшие, охранник
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