В результате авиаудара оккупантов по насосной станции водоканала в Чернигове погибло четыре человека

По его данным, погибли охранник, сотрудник станции и два члена его семьи.

"Черниговводоканал" отметил в Facebook, что насосную станцию обстреливали дважды.

"Около 6.00 в результате авиаудара по водопроводной насосной станции города погибли люди. Погибли не военные, не тероборона, а обычные коммунальщики, выполнявшие задачи по обеспечению города водой. [...] Есть раненые. Обстрел продолжался и после 9.00", – отметили коммунальщики.

Они подчеркнули, что разрушенная водопроводная насосная станция обеспечивала водой треть населения Чернигова.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

После вторжения в Украину российских оккупантов враг подошел к Чернигову, но не смог его захватить. Бои продолжаются на подступах к областному центру.

Российские войска уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины и мирное население планомерными ударами с земли и воздуха.