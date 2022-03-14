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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Международный суд ООН 16 марта огласит решение о временных мерах, запрошенных Украиной в деле против РФ

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Заседание суда начнется в 17.00 по киевскому времени
Заседание суда начнется в 17.00 по киевскому времени
Фото: CIJ_ICJ / Twitter

Международный суд ООН огласит решение о временных ограничительных мерах, которые запросила Украина по иску против России, 16 марта, сообщила пресс-служба суда.

Заседание состоится во Дворце мира в Гааге. Из-за пандемии коронавируса в нем смогут принять участие только члены суда и представители государств – сторон дела.

Заседание начнется в 16.00 по местному времени (в 17.00 по киевскому). 

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. 

Украина настаивает на таких временных мерах
  • РФ должна немедленно прекратить начатые 24 февраля военные действия, заявленной целью которых является предотвращение или наказание за геноцид в Луганской и Донецкой областях Украины;
  • РФ должна немедленно обеспечить, чтобы любые вооруженные силы или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут направляться или поддерживаются ею, а также любые организации и лица, на которые она имеет влияние, не принимали никаких мер по содействию военным операциям с целью предотвращения или наказания Украины за совершение геноцида;
  • РФ должна воздерживаться от любых действий, которые могут усилить или расширить спор или сделать его более сложным для решения;
  • РФ должна предоставить суду отчет о мерах, предпринятых для выполнения приказа суда, через неделю после такого приказа, а затем на регулярной основе.

"Вопросы репараций и компенсаций обязательно будут предметом следующих слушаний. Агрессор обязательно заплатит за все", – отметила член украинской делегации на слушаниях в Международном суде ООН Елена Зеркаль. 

7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде.

Россия отказалась от участия в них, но направила в суд документ, в котором утверждает, что он не имеет юрисдикции рассматривать дело о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В России заявили, что основанием для вторжения было "право на самооборону, согласно ст. 51 Устава ООН, а также обычное международное право".

Антон Кориневич, который представляет Украину в этом процессе, объяснил, что ст. 51 Устава ООН признает за страной – участницей организации право на самооборону в случае вооруженной агрессии. "Никакого вооруженного нападения со стороны Украины на РФ не было и быть не может", – сказал он. 

Пресс-служба Организации Объединенных Наций напомнила, что Международный суд является одним из шести главных органов ООН. Это единственный международный судебный орган универсального характера, разрешающий споры между государствами. Его решения являются обязательными и обжалованию не подлежат.

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.  

Помимо Международного суда ООН, также в Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека. 

Прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court) Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.

Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что международные инстанции заставят Россию ответить за все преступления, которые она совершила на территории Украины.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Международный суд ООН, российская агрессия, война России против Украины
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