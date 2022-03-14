Международный суд ООН 16 марта огласит решение о временных мерах, запрошенных Украиной в деле против РФ

Заседание суда начнется в 17.00 по киевскому времени Фото: CIJ_ICJ / Twitter

Заседание состоится во Дворце мира в Гааге. Из-за пандемии коронавируса в нем смогут принять участие только члены суда и представители государств – сторон дела.

Заседание начнется в 16.00 по местному времени (в 17.00 по киевскому).

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Украина настаивает

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РФ должна немедленно прекратить начатые 24 февраля военные действия, заявленной целью которых является предотвращение или наказание за геноцид в Луганской и Донецкой областях Украины;

РФ должна немедленно обеспечить, чтобы любые вооруженные силы или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут направляться или поддерживаются ею, а также любые организации и лица, на которые она имеет влияние, не принимали никаких мер по содействию военным операциям с целью предотвращения или наказания Украины за совершение геноцида;

РФ должна воздерживаться от любых действий, которые могут усилить или расширить спор или сделать его более сложным для решения;

РФ должна предоставить суду отчет о мерах, предпринятых для выполнения приказа суда, через неделю после такого приказа, а затем на регулярной основе.

"Вопросы репараций и компенсаций обязательно будут предметом следующих слушаний. Агрессор обязательно заплатит за все", – отметила член украинской делегации на слушаниях в Международном суде ООН Елена Зеркаль.

7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде.

Россия отказалась от участия в них, но направила в суд документ, в котором утверждает, что он не имеет юрисдикции рассматривать дело о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В России заявили, что основанием для вторжения было "право на самооборону, согласно ст. 51 Устава ООН, а также обычное международное право".

Антон Кориневич, который представляет Украину в этом процессе, объяснил, что ст. 51 Устава ООН признает за страной – участницей организации право на самооборону в случае вооруженной агрессии. "Никакого вооруженного нападения со стороны Украины на РФ не было и быть не может", – сказал он.

Пресс-служба Организации Объединенных Наций напомнила, что Международный суд является одним из шести главных органов ООН. Это единственный международный судебный орган универсального характера, разрешающий споры между государствами. Его решения являются обязательными и обжалованию не подлежат.