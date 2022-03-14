Международный суд ООН 16 марта огласит решение о временных мерах, запрошенных Украиной в деле против РФ

Заседание состоится во Дворце мира в Гааге. Из-за пандемии коронавируса в нем смогут принять участие только члены суда и представители государств – сторон дела.
Заседание начнется в 16.00 по местному времени (в 17.00 по киевскому).
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.Украина настаивает на таких временных мерах:
"Вопросы репараций и компенсаций обязательно будут предметом следующих слушаний. Агрессор обязательно заплатит за все", – отметила член украинской делегации на слушаниях в Международном суде ООН Елена Зеркаль.
7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде.
Россия отказалась от участия в них, но направила в суд документ, в котором утверждает, что он не имеет юрисдикции рассматривать дело о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В России заявили, что основанием для вторжения было "право на самооборону, согласно ст. 51 Устава ООН, а также обычное международное право".
Антон Кориневич, который представляет Украину в этом процессе, объяснил, что ст. 51 Устава ООН признает за страной – участницей организации право на самооборону в случае вооруженной агрессии. "Никакого вооруженного нападения со стороны Украины на РФ не было и быть не может", – сказал он.
Пресс-служба Организации Объединенных Наций напомнила, что Международный суд является одним из шести главных органов ООН. Это единственный международный судебный орган универсального характера, разрешающий споры между государствами. Его решения являются обязательными и обжалованию не подлежат.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
Помимо Международного суда ООН, также в Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
Прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court) Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.
Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что международные инстанции заставят Россию ответить за все преступления, которые она совершила на территории Украины.