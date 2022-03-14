Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья

Бедняков отметил, что на снимке запечатлен центр города.

"Это мой Мариуполь. Город, в котором я вырос. Город, который всегда пах для меня морем, кукурузой и родителями. Сейчас мой город пахнет горем, страданием и слезами, которые принесли великие лживые "освободители". Больше 90% моего города говорит на русском. И вот так "освободители" освобождают русскоговорящих. Пока вас не было у нас, город жил мирно и прекрасно. Но как только вы переступили границу, случилась катастрофа. И так везде, куда вы приходите. Эти орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и мои друзья, которых я безумно люблю и которых я обязательно увижу. "Освободители", вы х...й сломите Мариуполь, знайте это! А также Харьков, Николаев, Бердянск, Мелитополь, Волноваху и другие города Украины! Я молюсь за то, чтобы люди были целы, а также за то, чтобы наши воины были сильны, – написал он. – Мой город выстоит! И снова будет пахнуть морем, кукурузой и родителями".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андреи * Бедняков (@biedniakov)

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