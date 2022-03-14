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15 марта, 2022
 
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Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья

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Бедняков: Сейчас мой город пахнет горем, страданием и слезами, которые принесли великие лживые "освободители"
Бедняков: Сейчас мой город пахнет горем, страданием и слезами, которые принесли великие лживые "освободители"
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков 13 марта разместил в Instagram фото своего родного города Мариуполя после оккупации российскими войсками. Бедняков заявил, что в осажденном городе сейчас находятся его родные и друзья.

Бедняков отметил, что на снимке запечатлен центр города. 

"Это мой Мариуполь. Город, в котором я вырос. Город, который всегда пах для меня морем, кукурузой и родителями. Сейчас мой город пахнет горем, страданием и слезами, которые принесли великие лживые "освободители". Больше 90% моего города говорит на русском. И вот так "освободители" освобождают русскоговорящих. Пока вас не было у нас, город жил мирно и прекрасно. Но как только вы переступили границу, случилась катастрофа. И так везде, куда вы приходите. Эти орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и мои друзья, которых я безумно люблю и которых я обязательно увижу. "Освободители", вы х...й сломите Мариуполь, знайте это! А также Харьков, Николаев, Бердянск, Мелитополь, Волноваху и другие города Украины! Я молюсь за то, чтобы люди были целы, а также за то, чтобы наши воины были сильны, – написал он. – Мой город выстоит! И снова будет пахнуть морем, кукурузой и родителями".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.

Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже – к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно. Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.

Все планы по эвакуации из Мариуполя до 14 марта срывались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. 14 марта из Мариуполя выехали более 50 частных машин.

Теги: Мариуполь, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Бедняков
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