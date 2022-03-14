Советник мэра Мариуполя сообщил, что гуманитарный коридор из города начал работать

"По состоянию на 13.00 фактическое подтверждение де-факто соблюдения режима тишины по направлению гуманитарного коридора для частного транспорта по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Запорожье). По состоянию на сегодняшний день более 50 частных авто уже прошли Бердянск и двигаются в направлении Запорожья. По состоянию на данный момент прохождение блокпостов не вызывает проблем", – написал он.
Андрющенко сообщил, что всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и по всем другим вопросам в здании цирка по адресу Запорожье, улица Рекордная, 41.
"Контактное лицо: Ремпель Андрей Владимирович, тел. 067 522 80 18, Погребняк Юлия, 095 277 71 11. Поможем каждому! Звоните, пишите каждому, до кого дотянетесь! Примечание: мы не можем официально обеспечить безопасность по направлению этого коридора. Но это единственный коридор, который имеет официальное согласование и который фактически работает на сегодня. Поэтому сообщаем о возможности воспользоваться информацией в случае самостоятельного принятия решения по эвакуации собственным транспортом", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
Война России против Украины. Главное
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.
Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно. Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.
Все планы по эвакуации из Мариуполя до сегодняшнего дня срывались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора.