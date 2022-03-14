Советник мэра Мариуполя сообщил, что гуманитарный коридор из города начал работать

Власти города не могут официально обеспечить безопасность по направлению коридора, но он единственный на сегодняшний день Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

"По состоянию на 13.00 фактическое подтверждение де-факто соблюдения режима тишины по направлению гуманитарного коридора для частного транспорта по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Запорожье). По состоянию на сегодняшний день более 50 частных авто уже прошли Бердянск и двигаются в направлении Запорожья. По состоянию на данный момент прохождение блокпостов не вызывает проблем", – написал он.

Андрющенко сообщил, что всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и по всем другим вопросам в здании цирка по адресу Запорожье, улица Рекордная, 41.

"Контактное лицо: Ремпель Андрей Владимирович, тел. 067 522 80 18, Погребняк Юлия, 095 277 71 11. Поможем каждому! Звоните, пишите каждому, до кого дотянетесь! Примечание: мы не можем официально обеспечить безопасность по направлению этого коридора. Но это единственный коридор, который имеет официальное согласование и который фактически работает на сегодня. Поэтому сообщаем о возможности воспользоваться информацией в случае самостоятельного принятия решения по эвакуации собственным транспортом", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

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