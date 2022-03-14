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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Советник мэра Мариуполя сообщил, что гуманитарный коридор из города начал работать

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Власти города не могут официально обеспечить безопасность по направлению коридора, но он единственный на сегодняшний день
Власти города не могут официально обеспечить безопасность по направлению коридора, но он единственный на сегодняшний день
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

На 13.00 из осажденного российскими оккупантами Мариуполя выехали более 50 частных машин, они уже проехали Бердянск и движутся в сторону Запорожья, сообщил в своем Facebook советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В 14.45 в Telegram Мариупольского горсовета обновили данные и сообщили, что выехавших из города машин уже 160.

"По состоянию на 13.00 фактическое подтверждение де-факто соблюдения режима тишины по направлению гуманитарного коридора для частного транспорта по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Запорожье). По состоянию на сегодняшний день более 50 частных авто уже прошли Бердянск и двигаются в направлении Запорожья. По состоянию на данный момент прохождение блокпостов не вызывает проблем", – написал он.

Андрющенко сообщил, что всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и по всем другим вопросам в здании цирка по адресу Запорожье, улица Рекордная, 41.

"Контактное лицо: Ремпель Андрей Владимирович, тел. 067 522 80 18, Погребняк Юлия, 095 277 71 11. Поможем каждому! Звоните, пишите каждому, до кого дотянетесь! Примечание: мы не можем официально обеспечить безопасность по направлению этого коридора. Но это единственный коридор, который имеет официальное согласование и который фактически работает на сегодня. Поэтому сообщаем о возможности воспользоваться информацией в случае самостоятельного принятия решения по эвакуации собственным транспортом", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Война России против Украины. Главное

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=505380814438006&id=100048982762482

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.

Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно. Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.

Все планы по эвакуации из Мариуполя до сегодняшнего дня срывались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора.

Теги: Запорожье, война, Мариуполь, Бердянск, эвакуация, гуманитарный коридор, обстрелы, война России против Украины, Петр Андрющенко
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