Беременная женщина, пострадавшая от обстрела оккупантами роддома в Мариуполе, умерла – журналистка

Об этом сообщила в Facebook 13 марта журналистка "Голоса Америки" Ася Долина со ссылкой на информацию фотографа Евгения Малолетки, делавшего снимки людей, пострадавших от обстрела в Мариуполе.
"Первая беременная девушка на видео-, фоторепортажах с места бомбардировки детской больницы №3 в Мариуполе (роддом) – та, которую выносили на носилках, – не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил. Подтверждает фотограф Евгений Малолетка, сделавший эти фото для AP. Вторая – Марианна Пидгурская – родила девочку, как многие из вас и так уже знают... А первая сильно раненая девушка погибла", – написала она.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город ведутся с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за русских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
За время боевых действий в Мариуполе погибли более 1100 жителей.
9 марта российские оккупанты нанесли авиаудары по роддому и детской больнице в Мариуполе. По данным местных властей, погибли три человека, в том числе ребенок, 17 получили ранения. 10 марта российская авиация также неоднократно обстреливала жилые кварталы города, сообщали местные власти.