Беременная женщина, пострадавшая от обстрела оккупантами роддома в Мариуполе, умерла – журналистка

Об этом сообщила в Facebook 13 марта журналистка "Голоса Америки" Ася Долина со ссылкой на информацию фотографа Евгения Малолетки, делавшего снимки людей, пострадавших от обстрела в Мариуполе.

"Первая беременная девушка на видео-, фоторепортажах с места бомбардировки детской больницы №3 в Мариуполе (роддом) – та, которую выносили на носилках, – не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил. Подтверждает фотограф Евгений Малолетка, сделавший эти фото для AP. Вторая – Марианна Пидгурская – родила девочку, как многие из вас и так уже знают... А первая сильно раненая девушка погибла", – написала она.