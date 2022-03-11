Беременная женщина из Мариуполя, фото которой облетело весь мир, родила ребенка

Родственник Марианны сообщил, что она с ребенком находится сейчас в Мариуполе, там не прекращается бомбардировка и нет теплоснабжения Фото: Mstyslav Chernov / Facebook

Журналистка отметила, что получила сообщение от родственника женщины.

"Я получила сообщение от родственника беременной девушки Марианны из разбомбленной Мариупольской больницы. Им удалось ненадолго связаться с ней по телефону. Минувшей ночью, в 22.00, Марианна родила девочку!" – написала Токарюк.

Родственник Марианны также сообщил, что женщина чувствует себя хорошо. По его словам, она находится в Мариуполе, там не прекращается бомбардировка и нет теплоснабжения.

I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022

С рождением дочери Пидгурскую поздравила в Instagram украинская телеведущая Маричка Падалко. Она, в частности, указала адрес профиля девушки, куда можно отправлять поздравления.

Фотографии окровавленной беременной Пидгурской возле разрушенного роддома, опубликованные в Facebook журналистом Мстиславом Черновым и фотографом Евгением Малолеткой, облетели все мировые СМИ. Фото, в частности, опубликовали CNN, The Telegraph, Daily Mail, Time и другие.

Пропагандистские российские СМИ, политики и дипломаты заявили, что фотографии девушки – "постановка". Об этом, в частности, написало в Twitter посольство России в Великобритании, сообщала "Украинская правда".

Однако администрация соцсети удалила ложное сообщение в связи с нарушением правил сообщества.

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