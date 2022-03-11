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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Беременная женщина из Мариуполя, фото которой облетело весь мир, родила ребенка

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Родственник Марианны сообщил, что она с ребенком находится сейчас в Мариуполе, там не прекращается бомбардировка и нет теплоснабжения
Родственник Марианны сообщил, что она с ребенком находится сейчас в Мариуполе, там не прекращается бомбардировка и нет теплоснабжения
Фото: Mstyslav Chernov / Facebook

Беременная Марианна Пидгурская, которая была пациенткой роддома в Мариуполе, обстрелянного 9 марта российскими оккупантами, родила дочь. Об этом 11 марта сообщила в Twitter журналистка Ольга Токарюк.

Журналистка отметила, что получила сообщение от родственника женщины.

"Я получила сообщение от родственника беременной девушки Марианны из разбомбленной Мариупольской больницы. Им удалось ненадолго связаться с ней по телефону. Минувшей ночью, в 22.00, Марианна родила девочку!" – написала Токарюк.

Родственник Марианны также сообщил, что женщина чувствует себя хорошо. По его словам, она находится в Мариуполе, там не прекращается бомбардировка и нет теплоснабжения.

С рождением дочери Пидгурскую поздравила в Instagram украинская телеведущая Маричка Падалко. Она, в частности, указала адрес профиля девушки, куда можно отправлять поздравления.

Фотографии окровавленной беременной Пидгурской возле разрушенного роддома, опубликованные в Facebook журналистом Мстиславом Черновым и фотографом Евгением Малолеткой, облетели все мировые СМИ. Фото, в частности, опубликовали CNN, The Telegraph, Daily Mail, Time и другие.

Пропагандистские российские СМИ, политики и дипломаты заявили, что фотографии девушки – "постановка". Об этом, в частности, написало в Twitter посольство России в Великобритании, сообщала "Украинская правда".

Однако администрация соцсети удалила ложное сообщение в связи с нарушением правил сообщества.

Война России против Украини. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийский орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

За время боевых действий в Мариуполе погибло более 1100 жителей.

9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. По данным местных властей, погибло три человека, в том числе ребенок, 17 получили ранения. 10 марта российская авиация также неоднократно обстреливала жилые кварталы города, сообщили местные власти.

Попытки эвакуации жителей из Мариуполя предпринимались неоднократно, начиная с 5 марта, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сознательно срывают эвакуацию из Мариуполя, поскольку у них есть приказ "держать город в заложниках, издеваться над ним".

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Теги: Россия, Украина, оккупация, авиация, Мариуполь, больница, роддом, вторжение, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ребенок, войска, российские оккупанты
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