Беременная женщина из Мариуполя, фото которой облетело весь мир, родила ребенка

Журналистка отметила, что получила сообщение от родственника женщины.
"Я получила сообщение от родственника беременной девушки Марианны из разбомбленной Мариупольской больницы. Им удалось ненадолго связаться с ней по телефону. Минувшей ночью, в 22.00, Марианна родила девочку!" – написала Токарюк.
Родственник Марианны также сообщил, что женщина чувствует себя хорошо. По его словам, она находится в Мариуполе, там не прекращается бомбардировка и нет теплоснабжения.
I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022
С рождением дочери Пидгурскую поздравила в Instagram украинская телеведущая Маричка Падалко. Она, в частности, указала адрес профиля девушки, куда можно отправлять поздравления.
Фотографии окровавленной беременной Пидгурской возле разрушенного роддома, опубликованные в Facebook журналистом Мстиславом Черновым и фотографом Евгением Малолеткой, облетели все мировые СМИ. Фото, в частности, опубликовали CNN, The Telegraph, Daily Mail, Time и другие.
Пропагандистские российские СМИ, политики и дипломаты заявили, что фотографии девушки – "постановка". Об этом, в частности, написало в Twitter посольство России в Великобритании, сообщала "Украинская правда".
Однако администрация соцсети удалила ложное сообщение в связи с нарушением правил сообщества.
Война России против Украини. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийский орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
За время боевых действий в Мариуполе погибло более 1100 жителей.
9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. По данным местных властей, погибло три человека, в том числе ребенок, 17 получили ранения. 10 марта российская авиация также неоднократно обстреливала жилые кварталы города, сообщили местные власти.
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя предпринимались неоднократно, начиная с 5 марта, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сознательно срывают эвакуацию из Мариуполя, поскольку у них есть приказ "держать город в заложниках, издеваться над ним".
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.