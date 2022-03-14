Глава МИД Турции заявил, что обратился к Лаврову по поводу эвакуации турецких граждан из Мариуполя

Чавушоглу заявил, что обратился с этим вопросом к Сергею Лаврову – министру иностранных дел России, которая воюет против Украины.

13 марта Министерство иностранных дел Украины сообщало, что в Мариуполе оккупанты обстреляли мечеть, где прячутся около 80 граждан Турции. Чавушоглу заявил, что мечети не было нанесено никаких повреждений, а турецких граждан ожидали автобусы для эвакуации, хотя в настоящее время контакт не может быть установлен из-за столкновений в этом районе.

Глава МИД Турции сказал, что попросил Лаврова "оказать поддержку" в эвакуации граждан страны из Мариуполя.