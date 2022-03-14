Глава МИД Турции заявил, что обратился к Лаврову по поводу эвакуации турецких граждан из Мариуполя

Чавушоглу заявил, что обратился с этим вопросом к Сергею Лаврову – министру иностранных дел России, которая воюет против Украины.
13 марта Министерство иностранных дел Украины сообщало, что в Мариуполе оккупанты обстреляли мечеть, где прячутся около 80 граждан Турции. Чавушоглу заявил, что мечети не было нанесено никаких повреждений, а турецких граждан ожидали автобусы для эвакуации, хотя в настоящее время контакт не может быть установлен из-за столкновений в этом районе.
Глава МИД Турции сказал, что попросил Лаврова "оказать поддержку" в эвакуации граждан страны из Мариуполя.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.
Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже – к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно. Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером.
Все планы по эвакуации из Мариуполя пока срывались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. На сегодня запланирована очередная попытка.