Путин отправил в Украину все 100% российских войск, которые готовили для вторжения – Пентагон

По оценке Пентагона, в воздухе полного преимущества ни одна сторона не имеет Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, президент РФ Владимир Путин уже "все перебросил" в Украину.

Оценивая ситуацию в воздушном пространстве Украины, представитель Пентагона назвал ее "оспариваемой". Он объяснил, что за три недели масштабного вторжения россияне не добились превосходства в воздухе над всей территорией Украины и по-прежнему в разных районах преимущество имеет та или иная сторона.

По данным минобороны США, российская армия имеет больше возможностей для доминирования в воздухе, ее самолеты делают больше вылетов, однако украинцы ежедневно меняют свою тактику, чтобы осторожно использовать имеющиеся воздушные средства.

Ранее Пентагон использовал формулировку "почти 100%", когда оценивал объем введенных в Украину оккупационных войск РФ.

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