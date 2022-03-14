Путин отправил в Украину все 100% российских войск, которые готовили для вторжения – Пентагон

По его словам, президент РФ Владимир Путин уже "все перебросил" в Украину.
Оценивая ситуацию в воздушном пространстве Украины, представитель Пентагона назвал ее "оспариваемой". Он объяснил, что за три недели масштабного вторжения россияне не добились превосходства в воздухе над всей территорией Украины и по-прежнему в разных районах преимущество имеет та или иная сторона.
По данным минобороны США, российская армия имеет больше возможностей для доминирования в воздухе, ее самолеты делают больше вылетов, однако украинцы ежедневно меняют свою тактику, чтобы осторожно использовать имеющиеся воздушные средства.
Ранее Пентагон использовал формулировку "почти 100%", когда оценивал объем введенных в Украину оккупационных войск РФ.
Война России против Украины. Главное
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину российских войск, и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Потери оккупантов на 14 марта составили, по предварительным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, более 12 тыс. военнослужащих, 389 танков, 1249 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских систем, 64 реактивных систем залпового огня, 34 средств противовоздушной обороны, 77 самолетов, 90 вертолетов и другая техника, включительно с кораблем противника.
По данным украинских военных, Россия завербовала в Сирии наемников для продолжения масштабной агрессии против Украины.