Журналист Fox News был ранен под Киевом

"Журналист Fox News получил ранение при подготовке репортажа под Киевом", – сказал Робертс.
BREAKING: @johnrobertsFox reports that "a Fox News journalist has been injured while newsgathering outside of Kyiv." pic.twitter.com/Oi9l5O0f65— Mediaite (@Mediaite) March 14, 2022
Позже в своем Twitter Робертс уточнил, что речь о Холле.
Prayers going out to @BenjaminHallFNC , who was injured covering the war in Ukraine earlier today. Prayers for his family too. Benji is an incredible correspondent and an absolutely lovely person.— John Roberts (@johnrobertsFox) March 14, 2022
О ранении журналиста написала и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, Холл получил перелом обеих ног. Сейчас он перебывает в реанимации. Она также добавила, что сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Иностранные журналисты не впервые попадают под обстрел оккупантами в Киеве. 28 февраля российский диверсант обстрелял съемочную группу британского канала Sky News. Корреспондент Стюарт Рэмзи и оператор Ричи Моклер получили ранения.
13 марта стало известно о гибели американского журналиста Брента Рено. При нем нашли удостоверение The New York Times, однако оказалось, что он освещал события в Украине для издания Time. Рено работал над проектом, который посвящен глобальному кризису беженцев.