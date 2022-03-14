Журналист Fox News был ранен под Киевом

"Журналист Fox News получил ранение при подготовке репортажа под Киевом", – сказал Робертс.

BREAKING: @johnrobertsFox reports that "a Fox News journalist has been injured while newsgathering outside of Kyiv." pic.twitter.com/Oi9l5O0f65 — Mediaite (@Mediaite) March 14, 2022

Позже в своем Twitter Робертс уточнил, что речь о Холле.

Prayers going out to @BenjaminHallFNC , who was injured covering the war in Ukraine earlier today. Prayers for his family too. Benji is an incredible correspondent and an absolutely lovely person. — John Roberts (@johnrobertsFox) March 14, 2022

О ранении журналиста написала и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, Холл получил перелом обеих ног. Сейчас он перебывает в реанимации. Она также добавила, что сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований.