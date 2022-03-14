В Time сообщили, что погибший в Ирпене журналист Рено работал на них

"В последние недели Брент был в регионе, работая над проектом Time Studios, посвященным глобальному кризису беженцев. Наши сердца – со всеми близкими Брента. Крайне важно, чтобы журналисты могли безопасно освещать продолжающееся вторжение и гуманитарный кризис в Украине", – говорится в сообщении.
13 марта глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о гибели американского журналиста Брента Рено – его застрелили российские оккупанты в городе Ирпень Киевской области. Небитов заявил, что Рено был корреспондентом The New York Times, поскольку на нем был обнаружен редакционный бейдж этого издания.
Однако в The New York Times пояснили, что, хотя сотрудничали с Рено на протяжении многих лет, в последний раз это было в 2015 году и в Украину издание его не отправляло.
Еще один иностранный журналист был ранен – это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо. Его отвезли в "Охматдет". "Последнее, что помнит: его напарника подстрелили в шею на российском блокпосту", – сообщила пресс-служба больницы в Instagram.
View this post on Instagram
В базе IMDB сообщается, что Брент Рено вместе с братом Крейгом снимал фильмы в зонах конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане. Их работы отмечены престижными наградами.
Рено был также научным сотрудником Фонда Нимана для журналистики Гарвардского университета с 2018-го по 2019 год. "Рено был одаренным и добрым, и его работа была пронизана человечностью. Его убили сегодня под Киевом, и мир и журналистика стали меньше", – написала в Twitter Энн Мари Липински, куратор Фонда Нимана.