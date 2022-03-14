В Time сообщили, что погибший в Ирпене журналист Рено работал на них

Рено в Украине работал над проектом о беженцах для Time Фото: Ann Marie Lipinski / Twitter

"В последние недели Брент был в регионе, работая над проектом Time Studios, посвященным глобальному кризису беженцев. Наши сердца – со всеми близкими Брента. Крайне важно, чтобы журналисты могли безопасно освещать продолжающееся вторжение и гуманитарный кризис в Украине", – говорится в сообщении.

13 марта глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о гибели американского журналиста Брента Рено – его застрелили российские оккупанты в городе Ирпень Киевской области. Небитов заявил, что Рено был корреспондентом The New York Times, поскольку на нем был обнаружен редакционный бейдж этого издания.

Однако в The New York Times пояснили, что, хотя сотрудничали с Рено на протяжении многих лет, в последний раз это было в 2015 году и в Украину издание его не отправляло.

Еще один иностранный журналист был ранен – это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо. Его отвезли в "Охматдет". "Последнее, что помнит: его напарника подстрелили в шею на российском блокпосту", – сообщила пресс-служба больницы в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by НДСЛ «Охматдит» (@ohmatdyt)