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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Time сообщили, что погибший в Ирпене журналист Рено работал на них

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Рено в Украине работал над проектом о беженцах для Time
Рено в Украине работал над проектом о беженцах для Time
Фото: Ann Marie Lipinski / Twitter

Time сообщил, что погибший в Ирпене Киевской области журналист и режиссер-документалист Брент Рено выполнял в Украине задание для него. Заявление главного редактора и генерального директора журнала Time Эдварда Фельсенталя, а также президента и главного операционного директора Time и студии Time Studios Яна Орефиса опубликовано 13 марта на сайте издания.

"В последние недели Брент был в регионе, работая над проектом Time Studios, посвященным глобальному кризису беженцев. Наши сердца – со всеми близкими Брента. Крайне важно, чтобы журналисты могли безопасно освещать продолжающееся вторжение и гуманитарный кризис в Украине", – говорится в сообщении.

13 марта глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о гибели американского журналиста Брента Рено – его застрелили российские оккупанты в городе Ирпень Киевской области. Небитов заявил, что Рено был корреспондентом The New York Times, поскольку на нем был обнаружен редакционный бейдж этого издания.

Однако в The New York Times пояснили, что, хотя сотрудничали с Рено на протяжении многих лет, в последний раз это было в 2015 году и в Украину издание его не отправляло.

Еще один иностранный журналист был ранен – это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо. Его отвезли в "Охматдет". "Последнее, что помнит: его напарника подстрелили в шею на российском блокпосту", – сообщила пресс-служба больницы в Instagram.

Контекст:

В базе IMDB сообщается, что Брент Рено вместе с братом Крейгом снимал фильмы в зонах конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане. Их работы отмечены престижными наградами.

Рено был также научным сотрудником Фонда Нимана для журналистики Гарвардского университета с 2018-го по 2019 год. "Рено был одаренным и добрым, и его работа была пронизана человечностью. Его убили сегодня под Киевом, и мир и журналистика стали меньше", – написала в Twitter Энн Мари Липински, куратор Фонда Нимана.

Теги: беженцы, Охматдет, журналисты, Time, война России против Украины
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